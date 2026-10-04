Bambino di 6 anni cade da un palco nel Messinese, è ricoverato in gravi condizioni

Un bambino di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina dopo essere precipitato ieri sera da un palco modulare a Patti Marina

PATTI (MESSINA) (ITALPRESS) – Un bambino di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina dopo essere precipitato ieri sera da un palco modulare a Patti Marina. Il violento impatto al suolo gli ha provocato un grave trauma cranico con emorragia cerebrale. Dopo i primi soccorsi all’ospedale di Patti, il bambino è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L’operazione sarebbe riuscita, ma la prognosi resta riservata. Sul caso indaga la polizia. Gli agenti del Commissariato di Patti hanno posto sotto sequestro la struttura e stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).