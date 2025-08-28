Balate, monitoraggio su iniziativa Ucpi: domani visita delegazione di legali e parlamentari

Verranno esaminate le diverse aree della struttura, con una delegazione composta da legali e rappresentanti istituzionali

Gela. "Ristretti in agosto", un monitoraggio che l'Unione camere penali italiane ha avviato nelle strutture detentive della penisola e che domani mattina verrà condotta nella casa circondariale di Balate. La Camera penale "Eschilo", presieduta dall'avvocato Rocco Guarnaccia, sta coordinando l'iniziativa. Verranno esaminate le diverse aree della struttura, con una delegazione composta da legali e rappresentanti istituzionali. Ci saranno lo stesso Guarnaccia e gli avvocati Antonio Gagliano (componente Cnf), Mariella Giordano (presidente del Consiglio dell'ordine) e Giacomo Ventura (presidente onorario della Camera penale e in rappresentanza dell'associazione "Nessuno tocchi Caino"). Alla visita parteciperanno i senatori Pietro Lorefice e Ketty Damante e il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. Hanno aderito altri avvocati della Camera penale "Eschilo", Graziano Arancio, Claudio Bellanti, Maria Federica Casisi, Nicoletta Cauchi, Luigi Cinquerrui, Angelo Gaccione, Marco Granvillanno, Ilenia Greco, Pietro Guarnaccia, Desirée Iaglietti, Angelo Licata; Chiara Quattrocchi, Paolo Testa, Carmelo Tuccio, Emanuele Vella e Federica Vincenti.