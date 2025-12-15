Babbo Natale in moto per i ‘’bambini invisibili’’

Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta gruppo Gela e agli “Angeli in moto” hanno regalato trasformando un evento natalizio in un’esperienza di autentica condivisione.

Gela. I bambini invisibili sono stati finalmente al centro della scena. Per un giorno, i loro sorrisi hanno avuto voce, i loro occhi hanno brillato e la loro felicità è diventata il cuore pulsante di un evento carico di significato. Grazie all’impegno del CISOM Gruppo Gela – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e degli Angeli in Moto, 80 bambini hanno ricevuto non solo un regalo, ma soprattutto attenzione, tempo e affetto. Tra giochi, risate e la magia dell’arrivo di Babbo Natale in moto, la giornata si è trasformata in un momento di vera inclusione e condivisione.

La festa si è conclusa con pizza e dolci per tutti, perché stare insieme è il modo più bello per celebrare. Ma se è vero che i bambini hanno ricevuto giocattoli, è altrettanto vero che il dono più grande è tornato a chi ha scelto di esserci: abbracci sinceri, sorrisi pieni di luce e sguardi carichi di gratitudine. Emozioni che non si impacchettano, ma che restano nel cuore.