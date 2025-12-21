Babbo Natale ha incontrato i più piccoli, a Manfria iniziativa per i bambini

Tra le tante richieste dei bambini una è stata molto significativa, "voglio che finisca la guerra”

Gela. Si è svolta ieri la rievocazione della magia natalizia che ha visto protagonista Babbo Natale. Una partecipazione corale con la presenza di circa sessanta famiglie che hanno accompagnato i loro figli alla ricerca di un momento simbolico ma che fonda le proprie radici nella storia del Natale, legata alle richieste dei bambini che aspettano la vigilia del 24 dicembre per scartare i doni che hanno richiesto. Un Babbo Natale che in questa manifestazione è stato presente in carne e ossa pronto nella sua casetta ad accogliere tutti i bambini e i loro genitori che hanno parlato con i propri figli di doni e imbucato nella classica buca della posta la loro letterina. Il messaggio simbolico è stato di credere anche nell’impossibile che rende ogni giorno più bello e vivibile, credere che un nonno barbuto e tondo possa portare i regali ai bimbi del mondo, una speranza che magari a Natale niente e nessuno potrà farci male. Tra le tante richieste dei bambini una è stata molto significativa, "voglio che finisca la guerra”, parole che hanno portato solo emozione ai presenti perché formulate dall’innocenza. Hanno allietato la mattinata le animazioni e i giochi costruttivi di Iolanda Vox, che ha coinvolto tanti bimbi. La presenza di molti giochi ha completato la felicità dei bambini presenti. La solidarietà non è mancata e molti hanno portato giocattoli usati da regalare ai bambini meno fortunati che sono stati posti nella slitta solidale. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Comitato Permanente per lo Sviluppo di Manfria, con la collaborazione del marchio Villa Marinetti e del Panificio Faraci. Gli scatti fotografici sono stati curati da Ivan Salsetta che ha reso indimenticabile la giornata. "Un ringraziamento particolare va al sindaco Terenziano Di Stefano per il suo appoggio alla manifestazione", hanno fatto sapere gli organizzatori.