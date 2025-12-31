Avvio saldi, Trainito: "Fare acquisti nei negozi in città"

L'invito arriva da Confcommercio

Gela. Con l’inizio del nuovo anno tornano anche i saldi invernali: in Sicilia partiranno sabato 3 gennaio 2026 e si protrarranno fino al 15 marzo. Un appuntamento atteso da famiglie e consumatori, ma soprattutto un momento cruciale per tante imprese che ogni giorno tengono vive le nostre città. I dati diffusi da Confcommercio ci raccontano un quadro fatto di prudenza ma anche di segnali incoraggianti: i consumi natalizi 2025 sono cresciuti di circa l’1,9% rispetto all’anno precedente, con una spesa media a famiglia compresa tra 190 e 200 euro. Numeri che parlano di attenzione al budget, ma anche della voglia di non rinunciare alla qualità e al valore degli acquisti. "I saldi non sono solo una corsa allo sconto", dichiara Francesco Trainito, presidente di Confcommercio Gela. "Sono un momento importante di incontro tra persone, negozi e territorio. Dietro ogni vetrina c’è una famiglia, un imprenditore, dei lavoratori che ogni giorno fanno sacrifici per tenere aperta la propria attività". Secondo le rilevazioni, oltre il 60% dei consumatori continua a preferire i negozi fisici, scegliendo il rapporto diretto, il consiglio, la fiducia. Un dato che conferma quanto il commercio di prossimità resti un punto di riferimento fondamentale per le nostre comunità. "Fare acquisti nei negozi di Gela e del nostro territorio – prosegue Trainito – significa dare forza all’economia locale, difendere l’occupazione e contrastare lo svuotamento dei centri urbani. Ogni acquisto sotto casa è un gesto concreto di responsabilità verso la nostra città". A livello nazionale, le stime indicano che i saldi invernali potrebbero generare circa 6 miliardi di euro di spesa complessiva, un’opportunità che può e deve ricadere anche sulle economie locali, se cittadini e visitatori scelgono consapevolmente dove acquistare. Confcommercio Gela richiama infine l’importanza di acquisti trasparenti e consapevoli, nel rispetto delle regole: prezzi chiari, sconti reali e correttezza nei confronti dei consumatori, valori che da sempre contraddistinguono il commercio serio e di qualità. "Iniziamo questo 2026 – conclude Trainito – con un gesto semplice ma potente: scegliere i nostri negozi, scegliere il nostro territorio. È così che si costruisce una comunità più forte, più viva e più unita"..