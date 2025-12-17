Avs guarda a La Vardera, "alternativa coraggiosa e credibile": "Costruiamo un dialogo"

I riferimenti territoriali sostengono la posizione dei leader nazionali, i parlamentari Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni

Gela. Se il quadro politico che fa da sfondo al “modello Gela” del sindaco Terenziano Di Stefano annovera più colori, in una tavolozza cromatica anche eterogenea, seppur in prevalenza progressista e civica, fuori dal contesto del governo cittadino non mancano le forze che si richiamano all'alternativa al centrodestra e a un progetto fortemente di centrosinistra e progressista. Tra queste, c'è “Europa Verde”, che pochi mesi fa ha varato la struttura provinciale affidandola all'ex consigliere comunale Angelo Amato e alla professionista nissena Paola Sanfilippo. “Europa Verde” è la componente ecologista dell'Alleanza Verdi Sinistra. I riferimenti territoriali sostengono la posizione dei leader nazionali, i parlamentari Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. “La Sicilia sta attraversando una delle pagine più buie della sua storia: deputati arrestati, leader di partito ai domiciliari, rinviati a giudizio eccellenti, una cronaca criminale che si sviluppa in un contesto segnato dalla corruzione e da logiche clientelari e mafiose. In questo quadro si aggrava crisi sociale ed economica e cresce la povertà, rubando il futuro ai giovani mentre il territorio è sempre più aggredito da politiche predatorie. Per queste ragioni siamo convinti che serva una forte proposta di cambiamento in grado di restituire ai siciliani fiducia nella politica”, fanno sapere in una nota. Un contesto nel quale Avs valuta invece favorevolmente il progetto di “Controcorrente” del parlamentare Ars Ismaele La Vardera, che ha sottoscritto un patto federativo e di piena collaborazione con il gruppo di “PeR” del segretario regionale Miguel Donegani, ora nella struttura regionale di “Controcorrente”. “Un progetto per una nuova Sicilia. Le forze progressiste e democratiche non possono più aspettare e hanno il dovere di lavorare per costruire ora più che mai una alternativa seria e credibile. Come Alleanza Verdi e Sinistra siamo impegnati per questo e da tempo stiamo lavorando costruire una alternativa coraggiosa e credibile. Stiamo seguendo con attenzione e apprezzamento il lavoro del deputato regionale Ismaele La Vardera che con le sue battaglie sta contribuendo in modo significativo a questa prospettiva. In questo quadro - concludono i leader nazionali di Avs - siamo convinti che costruire un dialogo con realtà politiche come quella rappresentata da Ismaele La Vardera possa determinare un ulteriore salto di qualità”.