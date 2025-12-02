Auto sfonda il parapetto e si ribalta in spiaggia sul lungomare

Nell'impatto la vettura ha divelto il marciapiede. Alla guida c'era un anziano, forse colpito da un malore.

Gela. Ha sfondato uno dei parapetti sul lungomare Federico II di Svevia, ribaltandosi in spiaggia. Una vettura è finita direttamente nel tratto dell'arenile che costeggia la strada. Sono intervenuti i soccorsi e alcuni avventori hanno dato aiuto a chi era all'interno. Non è ancora chiaro quali siano le condizioni dell'automobilista. Nell'impatto la vettura ha divelto il marciapiede. Alla guida c'era un anziano, che forse è stato colpito da un malore. Ora si trova in ospedale.