Auto sfonda il parapetto e si ribalta in spiaggia sul lungomare
Nell'impatto la vettura ha divelto il marciapiede. Alla guida c'era un anziano, forse colpito da un malore.
A cura di Redazione
02 dicembre 2025 13:06
Gela. Ha sfondato uno dei parapetti sul lungomare Federico II di Svevia, ribaltandosi in spiaggia. Una vettura è finita direttamente nel tratto dell'arenile che costeggia la strada. Sono intervenuti i soccorsi e alcuni avventori hanno dato aiuto a chi era all'interno. Non è ancora chiaro quali siano le condizioni dell'automobilista. Nell'impatto la vettura ha divelto il marciapiede. Alla guida c'era un anziano, che forse è stato colpito da un malore. Ora si trova in ospedale.