Auto in fuga, inseguita dai poliziotti: un agente sbalzato via dalla moto

E' probabile che la vettura e chi la guidava saranno rintracciati nelle prossime ore

Gela. La fuga, dopo le 14, è iniziata in un tratto di via Venezia. Un'auto, a forte velocità, è stata subito inseguita da almeno due poliziotti, in servizio in sella alle rispettive moto. L'inseguimento si è protratto almeno fino alla statale 115, in direzione di Vittoria, Proprio in quel frangente, ci sarebbe stato un contatto tra la vettura e una delle moto dei poliziotti. Un agente è finito sul selciato stradale, a ridosso dell'arteria viaria, in un'area di verde incolto. Pare non abbia riportato ferite gravi. Sul posto, sono arrivate altre pattuglie. E' probabile che la vettura e chi la guidava saranno rintracciati nelle prossime ore.