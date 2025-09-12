Auto a condizioni di favore dai Luca, Csm sanziona il giudice Conti

È proprio al periodo gelese che si rifanno i magistrati del Csm

Gela. Rapporti, "inopportuni", portati avanti con i titolari di Lucauto, Salvatore Luca e Rocco Luca, di recente assolti in primo grado nel procedimento "Camaleonte". I magistrati del Csm hanno sanzionato, con la misura del blocco dell'avanzamento di carriera e di stipendio, il giudice niscemese Lirio Conti, che per anni ha svolto la sua attività presso il tribunale di Gela. È proprio al periodo gelese che si rifanno i magistrati del Csm, che seppur con il voto contrario di quelli in quota Magistratura indipendente, hanno sanzionato Conti, che già in passato era stato richiamato, ricevendo la perdita di un anno di anzianità nella sua carriera in magistratura. La prossima valutazione scatterà fra due anni. Da quanto emerge, così come riportato dal Fattoquotidiano.it, il magistrato comprava e rivendeva auto di grossa cilindrata, proprio in un frequente rapporto con i Luca, che a loro volta, nel tempo, vennero giudicati da Conti. Una precedente ipotesi di corruzione a carico del magistrato era stata invece archiviata a Catania. Attualmente, Conti è impegnato a Palermo, in qualità di giudice. Le sue condotte sono state ritenute "idonee a riverberarsi in termini negativi sul prerequisito dell’indipendenza". Dai Luca, Conti avrebbe ottenuto condizioni economiche di favore. Il periodo di riferimento va dal 2006 e fino al 2017. "Non ha esitato a porre in essere plurime operazioni commerciali, peraltro di consistente valore, presso una concessionaria riferibile a due imprenditori comunque coinvolti in procedimenti penali da lui trattati, così ponendo in essere, senza imbarazzo alcuno, condotte decisamente inopportune, non curandosi del potenziale grave vulnus alla sua credibilità nonché alla credibilità dell’intero ordine giudiziario", viene riportato nel provvedimento del Csm.

In foto il giudice Lirio Conti