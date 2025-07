Atletica, Crippa sarà presente al Giro di Castelbuono “Non vedo l’ora di tornare”

CASTELBUONO (ITALPRESS) & & c& tanta voglia di tornare a Castelbuono, la voglia c& sempre stata. Solo che per la concomitanza di eventi come gli Europei o i Mondiali, in programma nello stesso periodo o subito dopo, neg

CASTELBUONO (ITALPRESS) – “Ovviamente c’è tanta voglia di tornare a Castelbuono, la voglia c’è sempre stata. Solo che per la concomitanza di eventi come gli Europei o i Mondiali, in programma nello stesso periodo o subito dopo, negli ultimi anni non sono riuscito a tornare. Quest’anno era l’anno giusto, Castelbuono mi aspettava e io aspettavo di tornarci”. Così Yeman Crippa, che ha confermato che sarà al via della 99esima edizione del Giro podistico Internazionale di Castelbuono. L’azzurro delle Fiamme Oro Padova sta completando la preparazione in altura, in Svizzera, in vista della maratona ai prossimi Mondiali di atletica di Tokyo.

A Castelbuono tornerà da protagonista assoluto, nove anni dopo il brillante secondo posto all’esordio nel 2016. “Il Giro di Castelbuono è una gara molto bella, emozionante, sentita dalla gente e a me serve anche come test maratona, visto che è un percorso collinare, sicuramente faticoso che metterà altro lavoro nella preparazione verso i mondiali di Tokyo dove correrò la maratona. In queste settimane ho messo tanto lavoro dentro, tanti chilometri, tanta qualità. Lavoro che sono certo verrà fuori un poco anche a Castelbuono; il tutto logicamente è proiettato verso l’obiettivo principale che sono i mondiali di Tokyo a metà settembre. A Castelbuono veniamo per fare come sempre il nostro meglio, per divertirci e fare divertire la gente”.

Due partecipazioni al “Giro”, un giovanissimo Crippa che nel 2016 centrò un inatteso secondo posto. “La gara di Castelbuono è quella che mi ha lanciato verso l’atletica dei grandi, l’atletica dei record. Ero ancora under 23 e non avevo ancora centrato nessun record. L’incontro con Totò Antibo e il bagno di folla con la gente festante è stato emozionante, lo ricordo sempre. Nel 2016 arrivai a Castelbuono in gran forma, ma chiudere al secondo posto non me l’aspettavo. Castelbuono mi ha aiutato per il futuro, gara tosta, dove si impara a tenere duro dal primo fino all’ultimo metro. Tenere botta ad ogni giro mi è servito, per le difficoltà che ho passato, dopo quella gara”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).