Assunzioni a Timpazzo, pubblicate le graduatorie: settantasette a tempo indeterminato

Le quattro commissioni costituite allo scopo di verificare i requisiti dei partecipanti hanno chiuso l'iter

Gela. Dopo una procedura di selezione piuttosto lunga e articolata, anche durante la verifica dei requisiti di tutti i candidati, sono state completate le attività e sono pubbliche le graduatorie dei candidati risultati vincitori delle procedure di concorso per settantasette operatori nel sito di Timpazzo. Le quattro commissioni costituite allo scopo di verificare i requisiti dei partecipanti hanno chiuso l'iter e le graduatorie, con i candidati risultati vincitori, sono state pubblicate nel sito internet di Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio rifiuti e la piattaforma integrata di Timpazzo. Gli atti ufficiali, con le graduatorie stilate, riportano la firma del manager di Impianti, l'ingegnere Giovanna Picone. Si tratta di nove operatori con qualifica "autista mezzi pesanti" inquadrati nel quarto livello, di quarantuno con inquadramento "operaio qualificato" terzo livello, di nove operatori secondo livello "operaio" e di diciotto primo livello "operaio". La procedura era finalizzata in primis alla stabilizzazione a tempo indeterminato di diversi dipendenti che già prestano servizio per Impianti e nel passato erano stati alle dipendenze di altre società del servizio rifiuti. Le quattro graduatorie definite saranno usate anche per lo scorrimento degli idonei, qualora ci fosse l'esigenza di ulteriore personale (Impianti Srr parallelamente ha attivato l'opzione della ricerca di un'agenzia di somministrazione lavoro). Riportano la colonna dei "candidati vincitori" e quella dei "candidati idonei", individuati al termine della procedura di verifica dei titoli e delle prove effettuate. Le quattro commissioni che hanno svolto l'intera fase istruttoria, iniziata lo scorso anno, sono state presiedute dagli avvocati Evita Lorefice, Armando Insulla e Salvatore Marino e dalla dottoressa Leyla Tanci.