Aspettavano il contratto a tempo indeterminato ma sono stati licenziati, protestano ex Medi group

Giuseppe Caci, Antonello Sciacca e Ludovico Ferrigno, dopo circa trent'anni di attività nell'indotto del sito locale, da giugno si trovano senza occupazione

Gela. Vogliono andare avanti con il loro sit-in, iniziato questa mattina davanti ai tornelli della bioraffineria Eni, fino a quando non ci saranno risposte certe su una loro assunzione a tempo indeterminato. Tre ex operai Medi group, poi transitati in Ergo Meccanica, hanno avviato un'iniziativa di protesta, per rendere pubblica la loro situazione. Giuseppe Caci, Antonello Sciacca e Ludovico Ferrigno, dopo circa trent'anni di attività nell'indotto del sito locale, da giugno si trovano senza occupazione. "Tra i quarantatré ex lavoratori Medi group - spiegano - siamo gli unici a non aver mai avuto l'opportunità di una collocazione stabile, con contratto a tempo indeterminato. Tutti gli altri ex colleghi sono stati assunti, sulla base degli accordi siglati a seguito della crisi di Medi group, mentre noi, a due anni di distanza, ci troviamo senza lavoro". Sono stati licenziati da Ergo Meccanica per scadenza del contratto a tempo determinato. "Ci siamo fidati, pensavamo che Ergo Meccanica formalizzasse, con il tempo, un contratto stabile ma così non è stato", sottolineano ancora. Questa mattina, hanno iniziato il sit-in. "Non escludiamo forme di protesta maggiori, chiediamo solo di avere le stesse possibilità dei nostri colleghi. Le aziende, compresa Eni, ci conoscono bene e sanno quali sono le nostre professionalità, maturate e dimostrare nel tempo. Non ci fermeremo", aggiungono. I tre operai hanno chiaramente oneri da sostenere e famiglie da portare avanti, in uno scenario che non offre troppe alternative per loro.

In foto i tre laboratori davanti ai tornelli della bioraffineria