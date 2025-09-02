Asp "sfida" sindaco e assessore: "Dicono falsità, pronti a querelare chi diffama"

Asp ha fornito un elenco di "cose fatte" anche se i disservizi lamentati da pazienti e utenti non mancano mai

Gela. Ieri, il sindaco Di Stefano e l'assessore Franzone hanno nuovamente sollevato il velo sui disservizi nel sistema sanitario cittadino, indicando i disagi costanti ai quali vanno incontro i pazienti, fino addirittura al blocco delle prenotazioni, come nel caso di diabetologia. Da Asp, però, alimentano la contesa ed entrano in piena sfida istituzionale con l'amministrazione. "Ci chiediamo dove fosse il sindaco Terenziano Di Stefano negli anni in cui nulla veniva realizzato mentre il nostro direttore generale Lucio Salvatore Ficarra dirigeva l’Asp di Siracusa. Ci domandiamo cosa si nasconda dietro questo continuo atteggiamento di attacchi pubblici e privi di fondamento, che non riconoscono il lavoro faticoso, quotidiano e puntuale che l’Azienda e i suoi professionisti stanno portando avanti per la città e per tutto il comprensorio. Questo modo di fare politica, basato su polemiche, discredito e lancio di pietre, appartiene a una visione vecchia e superata. Oggi occorre invece guardare al futuro delle comunità, al diritto dei cittadini di avere servizi sanitari di qualità, risposte concrete ai loro bisogni di salute e un sistema sanitario moderno ed efficiente. L’Asp di Caltanissetta ribadisce che continuerà a lavorare per costruire una sanità di eccellenza, con professionalità, serietà e investimenti. Si invita pertanto il sindaco a non diffondere notizie false che rischiano di alimentare paure ingiustificate e allontanare i cittadini dall’ospedale, generando un clima dannoso che non aiuta la crescita e il rilancio della sanità locale", fanno sapere da Asp. Il manager Ficarra non esclude azioni giudiziarie, richiamando quanto indicato ieri da Di Stefano e Franzone. "È tanto nel loro diritto quello di rivolgersi all’autorità giudiziaria quanto nel diritto dell’Asp di querelare chiunque diffami l’azienda o chi la danneggia con dichiarazioni false e prive di fondamento, peraltro reiterate nel tempo", riferisce Ficarra. A supporto delle tesi, Asp ha fornito un elenco di "cose fatte" anche se i disservizi lamentati da pazienti e utenti non mancano mai.

Specialistica Ambulatoriale



Negli ultimi mesi è stato portato a compimento un piano di potenziamento della specialistica ambulatoriale presso il poliambulatorio di Gela, con le seguenti nuove contrattualizzazioni:

• Dermatologia – dott. Daniele Cammalleri

• Radiologia – dott. Saverio Verderame

• Neurologia – dott. Cristian Messina

• Neurologia/Elettromiografia – dott.ssa Rosaria Linda Verniccio (incremento ore)

• Reumatologia – dott. Giovanni Converso

• Pneumologia – dott. Giuseppe Giarratana

• Odontoiatria – dott. Ivan Balsamo

• Endocrinologia – dal 15 settembre prenderà servizio a tempo indeterminato il dott. Dario Tumino



Diabetologia

Dal 1° marzo 2025 era stata assegnata la branca al dott. Luca Patti, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso mese. L’ASP ha già pubblicato avviso per incarico provvisorio a 38 ore settimanali, rivolto ai medici in graduatoria provinciale e aziendale.

Psichiatria e Sert

• Completate le procedure concorsuali a tempo indeterminato.

• In attesa del nulla osta delle Università per l’assunzione degli specializzandi all’ultimo anno.

• A partire dal prossimo mese saranno in servizio i primi specialisti a tempo indeterminato.



⸻



3. Assunzioni a tempo indeterminato



A Gela hanno già preso servizio:

• 1 medico presso la Breast Unit Senologica

• 2 medici in Medicina Interna

• 1 medico Cardiologo

• 5 medici Pronto Soccorso (con incarico libero professionale)

Stabilizzazioni e personale sanitario

• Stabilizzati a tempo indeterminato 39 infermieri e 17 OSS presso il Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela.

• Dal 1° settembre il loro orario passa da 24 a 36 ore settimanali, garantendo turnazioni più efficienti.



⸻



5. Direzioni di Struttura Complessa



Hanno già preso servizio:

• UOC Chirurgia – dott. Alessandro Buttafuoco

• UOC Medicina – dott. Antonino Biondo

• UOC Nefrologia e Dialisi – dott.ssa Carmelina Ricotta



Sono inoltre in corso le procedure di reclutamento (con graduatorie già pubblicate) per:

• Pediatri

• Ostetrici

• Medico di Patologia Clinica



⸻



6. Punto Nascita e Sale Parto



Non corrisponde al vero la notizia della “chiusura delle sale parto”:

• Effettuati lavori di messa in sicurezza dell’impianto elettrico e pulizia gruppi UTA.

• Dal 18 agosto le attività sono pienamente regolari.

Ascensori

• Completati i lavori sugli ascensori del Pronto Soccorso, del blocco operatorio e del secondo piano.

• L’ascensore di piccole dimensioni all’ingresso è in gara per manutenzione definitiva.

• Non risultano disfunzioni tali da compromettere l’attività ospedaliera.



⸻



8. Investimenti Strutturali



Negli ultimi mesi l’ASP ha realizzato interventi strategici:

• Sostituzione gruppi UTA del blocco operatorio (maggiore sicurezza e riduzione ICA).

• Sostituzione gruppi frigo nell’Ala Nuova (climatizzazione reparti).

• Ristrutturazioni in corso in Urologia, Medicina e Chirurgia.



⸻



9. Ammodernamento delle apparecchiature ospedaliere



Sono state recentemente acquistate e installate nuove tecnologie di alto livello:

• 1 Risonanza Magnetica (RMN)

• 1 TAC

• 2 Acceleratori lineari per Radioterapia

• 1 Mammografo con tomosintesi

• 1 Tomografo computerizzato (TC)

• 3 Ecotomografi multidisciplinari

• 2 sistemi radiologici fissi



⸻



10. Nuovi spazi territoriali e servizi



Presso la palazzina di via Europa (ex sede B):

• Completati i lavori al piano terra per la nuova COT – Centrale Operativa Territoriale.

• In corso i lavori per la Casa di Comunità, con ricollocazione dei servizi (poliambulatori, guardia medica, consultorio, PUA, ADI) in locali moderni, sicuri e dotati di attrezzature nuove.

• Questi interventi consentiranno la chiusura dei locali di via Parioli, da tempo dichiarati inagibili dalle autorità competenti.

In foto il manager Asp Ficarra