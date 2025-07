Asi, Galà dello Sport e del Terzo Settore di scena venerdì

La kermesse manterrà la sua natura promozionale e verranno premiate decine di eccellenze del territorio siciliano tra associazioni e sportivi di qualsiasi genere.

Gela. Le platee del teatro Eschilo, venerdì pomeriggio, verranno assiepate in occasione del Galà dello Sport e del Terzo Settore organizzato da ASI. La kermesse manterrà la sua natura promozionale e verranno premiate decine di eccellenze del territorio siciliano tra associazioni e sportivi di qualsiasi genere. A presenziare anche diverse autorità ASI nazionali. Segno che l’evento, negli anni, ha acquisito rilevanza non solo in ambito regionale ma anche più in là.

“Il Galà è ormai diventato uno degli eventi di punta regionali ma da quest’anno anche nazionali - spiega Salvatore Spinello, presidente di ASI Caltanissetta - avremo la presenza del segretario nonché del direttore nazionale del Terzo Settore”.

Saranno molteplici le novità rispetto agli scorsi anni tra gli spettacoli e le eccellenze della nostra isola che verranno premiate.

“Tra le eccellenze premiate avremo Alice Mangione - prosegue Spinello - avremo anche diversi interventi in videochiamata tra cui quello di Orazio Accomando”.

Ampio spazio quest’anno per le esibizioni fra canto, danza, ginnastica e teatro. Il Galà assumerà connotati diversi rispetto alle passate edizioni. Sarà una sorta di show e gli stessi atleti avranno modo di mettersi in mostra.

“Una delle cose su cui si è puntato è proprio renderlo uno show - spiega il direttore tecnico regionale di ginnastica ASI Valter Micciché - ci saranno diversi intermezzi e sarà un Galà da vivere con emozione”.