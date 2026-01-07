Asfalto in condizioni precarie e buche, in via Nicaruaga tanti rischi

Servono interventi in diverse zone del perimetro urbano

Gela. Nelle prossime settimane, con il bilancio che è stato approvato dall'assise civica, a Palazzo di Città si metterà mano al piano per la manutenzione delle strade, "già con i fondi dell'avanzo", ha detto il sindaco Terenziano Di Stefano. Intanto, tante zone della città necessitano di interventi. È il caso di via Nicaruaga, nei pressi di Giardinelli. L'asfalto è seriamente compromesso e le falle si aprono, con il rischio non solo per la circolazione stradale ma anche per chi si muove a piedi.