Arti marziali, premiato nella sede del CONI il maestro Carmelo Caiola

Gela. Prestigioso riconoscimento per il mondo delle arti marziali gelese. Presso il Palazzo del CONI di Roma si è svolta la cerimonia di premiazione per meriti sportivi che ha visto protagonista il maestro Carmelo Caiola, insignito del titolo di Maestro Benemerito nelle Arti Marziali. Il riconoscimento conferito direttamente dalla federazione XFC è sinonimo di attestazione dell’impegno, della professionalità e dei risultati raggiunti nell’arco degli anni. Il merito più grande, in particolare, è quello di per aver portato in alto il nome di Gela a livello internazionale, contribuendo alla diffusione e alla valorizzazione delle arti marziali nel panorama sportivo mondiale. La cerimonia e la premiazione rappresentano un momento di grande orgoglio non solo per Caiola ma anche per l’intera comunità sportiva gelese. L’impegno della Caiola Boxe prosegue ora sul piano agonistico: i giovani atleti della scuola saranno infatti impegnati a Roma nel Campionato Italiano, in programma il 18 e 19 aprile, un appuntamento di grande rilievo che conferma il livello competitivo e la crescita del team gelese.