Arte e impegno sociale, al via "Sorrisi Urbani"

L'iniziativa si propone di portare una ventata di positività e rigenerazione nel tessuto cittadino

Gela. Ha preso ufficialmente il via “Sorrisi Urbani”, il nuovo progetto promosso dalla commissione di Azione di Pubblico Interesse del Rotaract Club Gela, guidato quest'anno dal presidente Elias d’Aleo. L'iniziativa, che vede come promotore in prima linea il socio e presidente della commissione Simone Maganuco, si propone di portare una ventata di positività e rigenerazione nel tessuto cittadino. Il progetto nasce con il patrocinio del Comune di Gela e dell’assessore alla Cultura Peppe Di Cristina, figure istituzionali che i giovani del club hanno voluto ringraziare pubblicamente per il prezioso supporto e la costante collaborazione dimostrata fin dalle prime fasi organizzative. Piccoli gesti per un grande cambiamento. L'obiettivo di "Sorrisi Urbani" va ben oltre il semplice impatto visivo. Come spiegano gli stessi organizzatori, l'intento è quello di "lasciare un sorriso, ma non solo. Vogliamo riaccendere la bellezza nei dettagli della nostra città, promuovere la solidarietà e lanciare un messaggio forte: il cambiamento parte da piccoli gesti concreti". Attraverso questa iniziativa, arte, impegno sociale e valorizzazione del territorio si fondono per dare nuova vita agli spazi urbani quotidiani, trasformandoli in luoghi di condivisione, riflessione e positività per tutta la cittadinanza. Nel direttivo del Rotaract Club Gela vige ancora il massimo riserbo sui dettagli pratici degli interventi ma i soci assicurano che le prime novità concrete verranno svelate ed eseguite prestissimo.