Ars, Cirrone Cipolla si è insediata: subentra a Mancuso, è nuovo parlamentare regionale

Diventa, in tal modo, il nuovo riferimento degli azzurri nel territorio locale, proprio sulla base del suo nuovo ruolo istituzionale

Niscemi. È ufficialmente parlamentare regionale. Si è insediata Rosetta Cirrone Cipolla, neo deputato Ars sotto i colori di Forza Italia. Dopo lo slittamento, inaspettato, della scorsa settimana, l'ormai ex consigliere comunale di Niscemi, prima dei non eletti alle scorse regionali, ha giurato in seduta, all'Ars. Ha parlato della sua volontà di portare avanti "un lavoro serio e scrupoloso, per il bene comune". Ha citato inoltre il parlamentare uscente, per anni riferimento di Forza Italia nel territorio, Michele Mancuso, agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta su un presunto caso di corruzione. Cirrone Cipolla, infatti, prende il posto di Mancuso, al quale ha augurato "di poter chiarire al più presto". Diventa, in tal modo, il nuovo riferimento degli azzurri nel territorio locale, proprio sulla base del suo nuovo ruolo istituzionale. Durante la seduta odierna, che l'ha vista giurare, Cirrone Cipolla è intervenuta anche nel dibattito sul ddl endometriosi.