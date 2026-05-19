Quotidiano di Gela

"Argo-Cassiopea", al Comune 735 mila euro: per cantieri, regolazione traffico, accessi mare e valorizzazione

Nell'atto siglato dal sindaco Terenziano Di Stefano e dagli assessori viene dettagliatamente indicata la “mappa” dell'uso che si farà delle royalties per la produzione 2025

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
19 maggio 2026 18:06
"Argo-Cassiopea", al Comune 735 mila euro: per cantieri, regolazione traffico, accessi mare e valorizzazione -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Mesi fa, si rese necessario rivedere la programmazione sui fondi delle royalties versati dalla Regione per la produzione gas dei campi a mare “Argo-Cassiopea”. Si passò da oltre 700 mila euro, spettanti al Comune, a circa 236 mila euro. Erano cifre legate alla produzione 2024. Per quella 2025, invece, è stato confermato dagli uffici regionali che a Palazzo di Città tocca una quota di 735 mila euro. La giunta ne ha preso atto e nelle scorse ore ha dato mandato agli uffici finanziari del municipio di predisporre tutto il necessario per la relativa variazione di bilancio. Nell'atto siglato dal sindaco Terenziano Di Stefano e dagli assessori viene dettagliatamente indicata la “mappa” dell'uso che se ne farà. Il novanta per cento andrà a “spese di investimento”, così suddivise: 360 mila euro per completare i cantieri di via Martinica e via Ventura e gli interventi nella chiesa di San Sebastiano; 100 mila euro per acquistare strumentazione di controllo del traffico; 91.348,56 euro per gli interventi negli accessi al mare; 60 mila euro per le aree gioco e quelle sportive. Il dieci percento dell'intero importo, infine, per un totale di 123.782,86 euro, va a “interventi di valorizzazione turistica, archeologica e culturale della città di Gela, finalizzati alla promozione del patrimonio storico e identitario del territorio anno 2026”. La Regione, sulla base delle attività estrattive a mare, trasferisce una soglia del 30 per cento (di quella complessiva che ottiene dallo Stato), ai tre Comuni costieri toccati dalle attività di Enimed, ovvero Gela, Licata e Butera.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela