"Argo-Cassiopea", al Comune 735 mila euro: per cantieri, regolazione traffico, accessi mare e valorizzazione

Nell'atto siglato dal sindaco Terenziano Di Stefano e dagli assessori viene dettagliatamente indicata la “mappa” dell'uso che si farà delle royalties per la produzione 2025

Gela. Mesi fa, si rese necessario rivedere la programmazione sui fondi delle royalties versati dalla Regione per la produzione gas dei campi a mare “Argo-Cassiopea”. Si passò da oltre 700 mila euro, spettanti al Comune, a circa 236 mila euro. Erano cifre legate alla produzione 2024. Per quella 2025, invece, è stato confermato dagli uffici regionali che a Palazzo di Città tocca una quota di 735 mila euro. La giunta ne ha preso atto e nelle scorse ore ha dato mandato agli uffici finanziari del municipio di predisporre tutto il necessario per la relativa variazione di bilancio. Nell'atto siglato dal sindaco Terenziano Di Stefano e dagli assessori viene dettagliatamente indicata la “mappa” dell'uso che se ne farà. Il novanta per cento andrà a “spese di investimento”, così suddivise: 360 mila euro per completare i cantieri di via Martinica e via Ventura e gli interventi nella chiesa di San Sebastiano; 100 mila euro per acquistare strumentazione di controllo del traffico; 91.348,56 euro per gli interventi negli accessi al mare; 60 mila euro per le aree gioco e quelle sportive. Il dieci percento dell'intero importo, infine, per un totale di 123.782,86 euro, va a “interventi di valorizzazione turistica, archeologica e culturale della città di Gela, finalizzati alla promozione del patrimonio storico e identitario del territorio anno 2026”. La Regione, sulla base delle attività estrattive a mare, trasferisce una soglia del 30 per cento (di quella complessiva che ottiene dallo Stato), ai tre Comuni costieri toccati dalle attività di Enimed, ovvero Gela, Licata e Butera.