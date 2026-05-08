Antiracket, "siamo pronti a sostenere commercianti e imprenditori contro violenza e criminalità"

L'antiracket, a breve, organizzerà incontri, aperti a commerciati e imprenditori

Gela. L'associazione antiracket, presieduta da Salvino Legname, prende posizione sui casi recenti di spaccate e furti. "Sarebbe bene iniziare a riflettere e agire immediatamente su questa recrudescenza criminale che si sta sempre più propagando, contro le attività commerciali del nostro territorio, che in questo difficile periodo stanno subendo continui furti e spaccate rovinose, che creano paura e mettono ancora di più in crisi la già fragile economia della nostra città, indebolita dai mille problemi che l'affliggono. L'associazione antiracket di Gela, in questi giorni sta raccogliendo le istanze dei commercianti e degli imprenditori locali che hanno subito o che temono di subire questo fenomeno, che mette in pericolo le loro attività. Quindi anche in questi casi, l'associazione antiracket si sente coinvolta insieme agli operatori economici a essere in prima linea affinché questo fenomeno venga affrontato e combattuto, così come si è fatto per tanti anni contro il sistema estorsivo mafioso che aveva messo in ginocchio per decenni il territorio gelese e non solo. Pertanto, l'associazione é pronta a sostenere tutte le possibili iniziative concrete a favore del rafforzamento della sicurezza e della libertà d'impresa, nella quale sperano tutti gli operatori economici della nostra città, e si mette a disposizione di tutti gli esercenti locali affinché si possa discutere di strategie da mettere in campo per potere affrontare insieme questo fenomeno criminale", ripota una nota. L'antiracket, a breve, organizzerà incontri, aperti a commerciati e imprenditori.