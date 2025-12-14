Antiracket alla manifestazione di domani, Legname: "Gela non vuole la mafia"

L'associazione antiracket sostiene la manifestazione di domani

Gela. L'associazione antiracket sarà alla manifestazione di domani, dopo i fatti che hanno toccato la catena “Zangaloro”, con l'attività in apertura distrutta dalle fiamme. “La speranza del cambiamento per una Gela positivamente diversa passa da una lucida analisi che la nostra società civile, le imprese, le associazioni e i comuni cittadini, insieme alle autorità dei nostri territori, devono necessariamente fare, per poterci oppore all'eventuale ondata criminale che si sta ripresentando nuovamente in un momento delicato per la nostra città. Dare solidarietà a coloro che vogliono investire, così come hanno fatto gli imprenditori della prestigiosa catena di fast food Zangaloro, è assolutamente doveroso ma non basta. Così come confermato dal nostro sindaco Terenziano Di Stefano, indignarsi per tali fatti criminali deve portarci a una ribellione interiore – dice il presidente dell'antiracket Salvino Legname - che bisogna contemporaneamente esprimere nelle piazze e nei luoghi dove sono avvenuti i fatti intimidatori e criminali, nei confronti di coloro che malgrado tutto continuano a investire nella nostra città. Penso sia doveroso ma è anche necessario che gran parte della cittadinanza possa essere presente lunedi, nel luogo dove è avvenuto l'attentato criminale, per poter gridare tutti insieme: non vogliamo più la mafia a Gela. Dopo di ciò, ognuno, con i propri ruoli, ma condividendo insieme, deve tentare di costruire una cintura di sicurezza, attorno al nuovo sviluppo economico e sociale, che comincia a intravedersi nei nostri territori. Sarà nostra cura e dedizione, come associazione antiracket e antiusura, fare di tutto per continuare a collaborare con le vittime, le forze dell'ordine e le procure antimafia di riferimento, affinché questo ulteriore fenomeno criminale possa essere contrastato e annientato, così come è accaduto per circa vent'anni, grazie ai tantissimi imprenditori e commercianti che con grande coraggio si sono rivolti alla nostra associazione antiracket di Gela, che li ha accompagnati alla denuncia ma soprattutto ha sempre garantito loro la nostra costante presenza e vicinanza umana, affrontando insieme i tantissimi processi avvenuti, dopo centinaia di arresti eseguiti dalle eccezionali forze dell'ordine e con il determinante impegno delle procure antimafia”.

In foto Salvino Legname (presidente associazione antiracket)