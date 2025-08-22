Annullato il concerto dei The Kolors in città, il cantante Stash è anche positivo al Covid

Niente esibizione a Gela e annullamento anche a Messina, dove il concerto era previsto per questa sera

Gela. Salta definitivamente il concerto dei The Kolors, che era in programma domani sera, alla rotonda est. Lo ha annunciato, attraverso il proprio profilo Instagram, il cantante Stash. La tracheite che lo ha colpito negli ultimi giorni non gli permette di esibirsi e inoltre è risultato positivo al Covid, con una forma influenzale. Quindi, niente esibizione a Gela e annullamento anche a Messina, dove il concerto era previsto per questa sera.