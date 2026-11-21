Amorim “Pavlovic convocato, siamo pronti per ripartire”

MILANO (ITALPRESS) - Riparte il campionato e il Milan di Ruben Amorim torna in scena, domani, a San Siro, contro la sorpresa Frosinone. "Siamo pronti per ricominciare. Tutti i giocatori sono pronti. A...

MILANO (ITALPRESS) - Riparte il campionato e il Milan di Ruben Amorim torna in scena, domani, a San Siro, contro la sorpresa Frosinone. "Siamo pronti per ricominciare. Tutti i giocatori sono pronti. Abbiamo dovuto gestire i carichi di lavoro per via dei vari viaggi fatti dai tanti nazionali. Sono contento che abbiano giocato molti nostri calciatori in giro per il mondo, è il miglior modo per mantenere lo stato di forma. Pavlovic è ok, vedremo domani se giocherà dal primo minuto. Speriamo che possa giocare come titolare, di certo è convocato. Il Frosinone è una bella squadra da vedere, attua un calcio molto veloce. Anche noi abbiamo un buono sprint e sapremo contrastare il loro stile di gioco", ha detto in conferenza stampa l'allenatore rossonero.

"Sarebbe utile avere un'opzione in più per dare una mano a Goncalo Ramos e a Camarda in attacco. Ma bisogna analizzare bene i dati: siamo una squadra che ha giocato poco negli ultimi trenta metri nelle prime gare di campionato. Quindi siamo noi che non mettiamo Goncalo Ramos nelle migliori condizioni per segnare. Siamo in debito: lui aiuta molto la squadra; mentre la squadra aiuta poco lui. Contro il Genoa abbiamo segnato anche grazie al suo lavoro. Sono io che ora devo trovare il modo di aumentare il nostro volume di gioco in fase offensiva, soprattutto negli ultimi trenta metri", ha aggiunto Amorim.

"Non sono soddisfatto della posizione che occupiamo in classifica, come a volte non sono contento per le nostre prestazioni. In generale, però, sono molto felice di come i calciatori stanno interpretando il nostro modo di giocare. In Europa dobbiamo fare di certo meglio. Siamo cresciuti in fretta come squadra, ma non sempre mi sono piaciute le nostre partite. Dobbiamo gestire meglio certe situazioni e creare più occasioni per chiudere definitivamente le gare", ha puntualizzato il tecnico rossonero.

"Pulisic ha qualità uniche. Quando manca lui la squadra ne risente. Lui parla poco ma quando è in campo si fa notare sempre. Lui e Rabiot sono due leader. Pulisic è importante per il presente e per il futuro del Milan. Ha meritato il rinnovo: lui è l'unico giocatore che oggi non siamo in grado di rimpiazzare al meglio", ha affermato ancora Amorim. "Il mercato di gennaio? Dobbiamo avere una visione a lungo termine. Dobbiamo rimanere fedeli al nostro progetto. Vogliamo qui giocatori felici di vestire la maglia del Milan. Vogliamo calciatori che abbiano le giuste caratteristiche e il giusto carattere, ma soprattutto che vogliano far parte di questa squadra", ha concluso il tecnico portoghese.

- foto Ipa Agency -

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