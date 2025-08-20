"Alzare polveroni politici non fa bene a nessuno", Castellana: "Pd? Dissero che la priorità è il bilancio"

Chiaramente, gli alleati stanno bene attenti a ogni evoluzione e del resto i prossimi mesi, più che di assestamento potrebbero aprire a mutamenti, non radicali ma certamente di peso

Gela. Il sindaco Di Stefano, come abbiamo riferito ieri, al termine di due giorni caratterizzati da una ripresa di rimandi politici interni alla maggioranza, ha voluto da subito stemperare gli animi, dicendosi disponibile a un incontro con i dem, che hanno sollevato più osservazioni circa la rappresentanza politica e non solo. Chiaramente, gli alleati stanno bene attenti a ogni evoluzione e del resto i prossimi mesi, più che di assestamento potrebbero aprire a mutamenti, non radicali ma certamente di peso. “Alzare polveroni, in questo momento – dice il capogruppo M5s Francesco Castellana – mi sembra inutile. Non fa bene a nessuno. Penso che la giunta, con tutti gli assessori, stia dimostrando di saper lavorare e l'impegno è massimo, nonostante le difficoltà oggettive alimentate dal dissesto”. Castellana non sembra parteggiare per il “tutto e subito”. “Le scelte le farà il sindaco, come è giusto che sia – aggiunge – non dimentichiamo che in questa fase la priorità va al bilancio stabilmente riequilibrato, la cui approvazione è fondamentale, per l'ente e per l'amministrazione, che avrebbero molte più risorse sulle quali contare. Il Pd? Se non sbaglio, proprio i dem spiegarono, già tempo addietro, che eventuali riflessioni politiche, anche su innesti in giunta, dovevano essere sviluppate solo dopo l'approvazione del bilancio. Ritengo che le condizioni non siano cambiate. Diamo anzitutto spazio agli sforzi fondamentali per varare il bilancio. Dopo, se il Pd vorrà un confronto aperto a tutta la coalizione, noi siamo disponibili”. Castellana rimarca l'importanza dell'attività svolta sulle fonti di finanziamento. “Sono quelle che fino a oggi ci stanno permettendo non solo di organizzare eventi e manifestazioni che attirano tante presenze ma che hanno consentito l'avvio di lavori pubblici attesi da anni. Bisogna continuare in questa direzione – sottolinea – la città sta dando riscontri”. L'esponente M5s, infine, ritornando sul confronto interno alla coalizione del “modello Gela”, lancia una proposta, rivolgendosi ai democratici. “Se posso dare un consiglio al Pd locale, che è forza di governo in città insieme al Movimento cinquestelle e ai civici – conclude – penserei a organizzare, visto che siamo prossimi al mese di settembre, una festa dell'Unità, come momento di confronto politico con la città e appunto con gli alleati”.

In foto il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana