Alus Volley-Ecorigen, La Rosa: "Gara meno semplice di quanto possa sembrare"

Ecorigen Nuova Città di Gela ospite, oggi alle 18, dell'Alus Volley di Mascalucia.

Gela. Trasferta in terra etnea per l’Ecorigen Nuova Città di Gela, ospite dell’Alus Volley di Mascalucia per dare continuità al proprio filotto di quattro vittorie di fila, arrivate tutte con Messana in panchina. Dodici punti raccolti consecutivamente che hanno permesso al club giallorosso di conquistare il terzo posto in classifica, in piena zona playoff.

“Sembra una partita semplice ma non lo è, loro giocano bene a pallavolo e avranno il pubblico a favore - dichiara il direttore generale Fortunato La Rosa -. Chi ha fatto sport sa che in questo tipo di partite chi sta dietro mette quel qualcosa in più per fare bella figura. È una partita da mettere in chiaro subito e portarla a casa nel più breve tempo possibile”.