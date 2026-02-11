Quotidiano di Gela

Altro oro Italia dallo slittino col doppio maschile Rieder-Kainzwaldner

CORTINA (ITALPRESS) - Arriva un altro clamoroso oro per l'Italia dallo slittino ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Sulla nuova pista Monti Emanuel Rieder e Simon Kainzwalder imitano a distanza di...

A cura di Redazione Redazione
11 febbraio 2026 19:35
Altro oro Italia dallo slittino col doppio maschile Rieder-Kainzwaldner -
Italia
Italpress
Condividi

CORTINA (ITALPRESS) - Arriva un altro clamoroso oro per l'Italia dallo slittino ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Sulla nuova pista Monti Emanuel Rieder e Simon Kainzwalder imitano a distanza di un'ora le colleghe Andrea Voetter e Marion Oberhofer e vanno a prendersi il titolo olimpico nel doppio maschile con un'incredibile rimonta. Terzi infatti dopo la prima run, i due azzurri finiscono davanti a tutti col tempo complessivo di 1'45"086, beffando di 68 millesimi gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl, argento, mentre chiudono terzi i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Artl, bronzo a 0"090 dal tandem tricolore. Per l'Italia è il quarto oro a questi Giochi.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela