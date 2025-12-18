Alloggi Iacp, presunte omissioni su censimento: non luogo a procedere per ex sindaci e funzionari comunali

I difensori hanno insistito sull'assenza di qualsiasi omissione

Gela. L'accusa verteva principalmente su una presunta omissione di atti d'ufficio, a seguito di un mancato censimento degli alloggi Iacp e di chi li occupa in città. Le contestazioni però non hanno trovato riscontro per gli imputati. Il gup Serena Berenato, al termine dell'udienza preliminare, ha pronunciato il non luogo a procedere per gli ex sindaci Lucio Greco e Domenico Messinese, per l'allora commissario regionale Rosario Arena e per quattro funzionari comunali. La procura aveva indicato il rinvio a giudizio e il non luogo a procedere solo per una delle ipotesi mosse. Il gup ha invece disposto la conclusione del procedimento, con una decisione favorevole. L'attività investigativa prese in esame un lungo lasso di tempo. Le difese hanno voluto rimarcare i contenuti della recente giurisprudenza che esclude la sussistenza dell'ipotesi di omissione di atti d'ufficio nel rapporto tra pubbliche amministrazioni, in questo caso l'ente comunale e l'Istituto autonomo case popolari. I difensori, gli avvocati Giacomo Ventura, Antonio Gagliano, Venere Salafia e Carmelo Passanisi, hanno insistito sull'assenza di qualsiasi omissione, richiamando la competenza dello Iacp sugli adempimenti al centro delle verifiche investigative.