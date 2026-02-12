Allegri “Col Pisa gara tosta, Pulisic c’è ma ha pochi minuti”

MILANO (ITALPRESS) - "Il Pisa in questo momento sta lottando per la permanenza in Serie A. Ha giocato belle partite in casa. Ha una squadra molto fisica. Sarà una gara tosta. Vincere è sempre difficil...

MILANO (ITALPRESS) - "Il Pisa in questo momento sta lottando per la permanenza in Serie A. Ha giocato belle partite in casa. Ha una squadra molto fisica. Sarà una gara tosta. Vincere è sempre difficile, soprattutto nel girone di ritorno". Così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, alla vigilia della gara di campionato, in trasferta, contro il Pisa.

"E' un turno importante. Gli altri hanno scontri diretti. Vincere a Pisa sarebbe molto importante. Possiamo fare un altro passetto in avanti. Stiamo tutti bene. Pulisic è a disposizione, ma ha nelle gambe circa 15 minuti. Leao sta sempre meglio. Saelemaekers vediamo se sarà con noi da mercoledì. Anche Gimenez sta molto meglio, nel giro di un 'mesettò potrà essere a disposizione. Leao titolare? Devo vedere oggi l'ultimo allenamento e poi decidere la formazione. Abbiamo tre partite: domani, mercoledì e poi domenica. Devo indovinare chi far giocare prima e chi dopo. La partita più importante però è quella di domani", ha aggiunto Allegri.

"Nkunku ha avuto bisogno di un normale periodo di ambientamento. E' un giocatore importante, con una tecnica straordinaria. Stiamo recuperando tutti. Fofana ha fatto bene e Loftus-Cheek l'altra volta ha disputato un'ottima gara. Serve l'aiuto di tutti per lottare per il nostro obiettivo, ovvero per tornare in Champions", ha detto ancora il tecnico del Milan.

Chiusura sugli arbitri e sulle recenti polemiche: "Ora c'è il Var, che è uno strumento importante. La cosa più importante del Var è l'oggettività. Tutte le altre cose sono soggettive, quindi ci saranno sempre lamentele. La cosa da fare è continuare a migliorare; ma bisogna farlo sull'oggettività".

