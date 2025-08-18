"Alla città stiamo dando un'immagine diversa", Morselli: "Piena condivisione con il sindaco"

L'assessore guarda poco agli assetti politici. E' concentrata proprio sulle iniziative. Un dato è certo, tra lei e il sindaco “c'è piena sintonia amministrativa”

Gela. Le riflessioni politiche e strategiche il sindaco Di Stefano, come ha chiarito lui stesso, le farà a tempo debito. Il governo cittadino, al momento, non si tocca e la precedenza va sempre alle scadenze amministrative e a ciò che è in atto. Sicuramente, in termini di esperienza e di piena azione, Di Stefano si fida parecchio dell'assessore Romina Morselli, in giunta sotto le insegne del Movimento cinquestelle e che lo scorso anno scelse di supportare la coalizione del “modello Gela”, insieme al suo gruppo. C'è Morselli dietro alla programmazione degli eventi e alle manifestazioni che in questi mesi hanno caratterizzato lo scenario locale, anche attirando qualche polemica. L'assessore guarda poco agli assetti politici. E' concentrata proprio sulle iniziative. Un dato è certo, tra lei e il sindaco “c'è piena sintonia amministrativa”. “Ci conosciamo bene, anche per aver condiviso altre esperienze amministrative – spiega proprio Morselli – c'è piena condivisione. Il sindaco è un perfezionista e lo tengo sempre al corrente di tutto”. Non entra in discorsi che possano riecheggiare eventuali cambi in corsa nella squadra di governo locale. Morselli è stato l'ultimo innesto, prendendo il posto dell'ex vicesindaco Viviana Altamore. Difficilmente la sua posizione può ritenersi politicamente in bilico, anzi. L'accordo complessivo con il suo gruppo e con il Movimento cinquestelle, è uno dei perni sui quali conta il sindaco. “Onestamente, mi tengo fuori da queste vicende – precisa Morselli – preferisco dare seguito alla programmazione in corso”. L'assessore ritiene che quanto fatto fino a oggi stia rispecchiando lo spirito del suo mandato amministrativo. “Stiamo garantendo un'intera estate di eventi con una cifra che non va oltre i 230mila euro. Il contributo arrivato con l'emendamento dell'onorevole Di Paola è stato molto importante – continua – abbiamo voluto dare un'immagine diversa alla città. Continuiamo a lavorare in questa direzione. Ci siamo concentrati sulla riqualificazione di aree del centro storico e non solo, che erano state abbandonate. Abbiamo insistito sull'avvio della necropoli di via Di Bartolo. Stiamo dando lustro a zone che turisticamente hanno un valore notevole. Non è una questione solo di risorse economiche ma di come vengono spese”. Morselli non nasconde di aver avuto perplessità su quanto accadde per gli eventi natalizi. “Secondo me, ci furono delle falle – sottolinea – con questa nuova programmazione stiamo puntando sulla qualità delle iniziative e sulla partecipazione. Non basta organizzare un evento. E' essenziale l'attività di marketing del territorio. I riscontri continuano a esserci. Personalmente, mi contattano operatori locali e esercenti e mi parlano di commenti favorevoli che arrivano da chi giunge in città, spesso attirato dagli eventi e dalle nostre iniziative. In questo periodo, si parla di Gela per un'immagine diversa, per un decoro differente. Non abbiamo molte risorse, non sono quelle che in passato hanno avuto altre amministrazioni, ma stiamo assicurando le importanti festività religiose, siamo sempre impegnati nella programmazione degli eventi e in un'organizzazione che non è facile, coordinandoci insieme al sindaco e al direttore artistico. Un importante contributo al nostro lavoro arriva dal dirigente Guzzardi, che ci sta dando una mano non indifferente”. In casa M5s, Morselli pare avere una piena intesa di visione, amministrativa e politica, sia con il parlamentare regionale Di Paola, garante del patto complessivo con il gruppo dell'assessore, ma anche con l'altro esponente M5s in giunta, Simone Morgana. “Insieme all'assessore Morgana lavoriamo su più fronti, sempre confrontandoci, così come accade nel rapporto con gli altri componenti della giunta e con il gruppo consiliare”, precisa. Il peso prevalente delle sue deleghe, in questo periodo, è assorbito quasi per intero dagli eventi estivi ma tra gli altri punti c'è quello dell'Unione dei Comuni, per i finanziamenti del ciclo 2021-2027. “Anche in questo caso – conclude – siamo riusciti, con risorse risicate e praticamente senza personale a definire tutti i progetti, trasmettendoli alla Regione, entro le scadenze previste. Sono finanziamenti molto importanti per un Comune in dissesto e ci permetteranno di realizzare altre opere pubbliche attese da tempo”.

In foto l'assessore Romina Morselli