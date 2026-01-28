Alessandro Romano e Niky Murvana, orgoglio italiano: argento mondiale all’Uk Open Dance Festival

Un palcoscenico internazionale dove 83 coppie provenienti da ogni parte del mondo si sono sfidate per raggiungere l’ambitissima finale Junior Open.

Un risultato che profuma di sogno, sacrificio e determinazione. La giovanissima coppia di ballerini Alessandro Romano e Niky Murvana ha conquistato uno straordinario secondo posto – medaglia d’argento – all’Uk Open Dance Festival 2026, una delle competizioni di danza sportiva più prestigiose al mondo.

La gara si è disputata domenica 25 gennaio nella suggestiva cornice del Bournemouth International Centre, nel Regno Unito. Un palcoscenico internazionale dove 83 coppie provenienti da ogni parte del mondo si sono sfidate per raggiungere l’ambitissima finale Junior Open.

Alessandro e Niky hanno brillato fino all’ultimo ballo, riuscendo a imporsi tra i migliori talenti mondiali e portando l’Italia sul podio più alto del panorama internazionale. Davanti a loro, solo una coppia: per i due giovani atleti italiani è arrivato un vice titolo mondiale che vale quanto una vittoria.

In finale erano presenti coppie rappresentanti di:

Cina

Italia

Stati Uniti

Russia

Bielorussia

Un confronto di altissimo livello che rende ancora più prestigioso l’argento conquistato.

Dietro questo risultato ci sono mesi di duro lavoro, allenamenti intensi, rinunce e tanta forza di volontà, elementi che hanno permesso alla coppia di trasformare la passione in eccellenza sportiva.

Un ringraziamento speciale va ai professionisti Cosmo e Alessio Tattoli, che seguono il percorso tecnico degli atleti, e ai maestri Rocco e Graziana Romano della scuola di ballo Calor Latino di Gela, punto di riferimento fondamentale nella crescita artistica e umana dei due giovani ballerini.

Il cammino internazionale di Alessandro Romano e Niky Murvana non si ferma qui: il prossimo appuntamento sarà il Campionato Europeo WDC, seguito da uno degli eventi più attesi al mondo, il Blackpool Dance Festival Junior, in programma nel mese di aprile.

Un argento che luccica come l’oro e che conferma come il talento italiano, quando unito al sacrificio, possa competere — e vincere — sui palcoscenici più importanti del mondo.