Albero caduto a Macchitella, Cavallo: "Basta superficialità, parta una piano di verifica"

"La tutela dell’ambiente non può prescindere dalla sicurezza di chi vive la città ogni giorno. È tempo di passare dai buoni propositi ai fatti”, dice il consigliere

Gela. Ieri, abbiamo riferito dell'albero caduto in strada in via Caviaga, a Macchitella. Non è certamente l'unico e poche settimane fa un altro era crollato su diverse auto, nel cuore del quartiere. Ieri, un'altra auto è stata danneggiata. “Da tempo, in aula consiliare, ho sollevato con forza il tema della manutenzione del verde pubblico, chiedendo in particolare di attenzionare lo stato di salute degli alberi presenti nei nostri quartieri. Nonostante gli appelli, le segnalazioni e le richieste di intervento, continuiamo ad assistere a episodi gravi e potenzialmente pericolosi. La caduta degli alberi non è un evento imprevedibile se si agisce con responsabilità e programmazione. È inaccettabile che la sicurezza dei cittadini venga messa a rischio da una gestione disattenta o insufficiente del verde urbano. Chiedo all’amministrazione comunale un immediato piano di verifica straordinaria del patrimonio arboreo cittadino e l’avvio di interventi concreti e tempestivi per prevenire ulteriori crolli. La tutela dell’ambiente non può prescindere dalla sicurezza di chi vive la città ogni giorno. È tempo di passare dai buoni propositi ai fatti”, dice il consigliere comunale FdI Sara Cavallo.





In foto il consigliere FdI Sara Cavallo





















