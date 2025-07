Albani Roccella, i giovani della chiesa evangelica ripuliscono l'intera area

Alla fine del lavoro, sono stati messi insieme almeno venti sacchi di rifiuti e sterpaglie

Gela. L'intervento effettuato dal Comune, che ha predisposto attività anche di messa in sicurezza, come indicato dall'assessore Fava, è stato utile ma non ha del tutto arginato il problema. C'è chi ha continuato a sporcare e ad abbandonare rifiuti. Così, ad Albani Roccella, nell'area della chiesa evangelica della Riconciliazione, un gruppo di giovani si è messo all'opera. Sono stati eliminati rifiuti di vario tipo, "anche un vecchio materasso abbandonato", e l'attività di pulizia ha impegnato i ragazzi, che a loro volta seguono il percorso della chiesa. "Abbiamo voluto dare un segnale a tutta la comunità cittadina - dice Bruna Consoli - il decoro e la pulizia sono di tutti. Il Comune fa sforzi notevoli ma non può intervenire sempre e soprattutto non può controllare tutte le aree in modo capillare. Come giovani di questa chiesa evangelica ci siamo adoperati per ripristinare il decoro necessario". Alla fine del lavoro, sono stati messi insieme almeno venti sacchi di rifiuti e sterpaglie.