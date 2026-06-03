"Al canto del vespro", film su San Francesco sarà presentato nella chiesa San Giacomo

Le riprese del film sono previste per il prossimo autunno

Gela. Presso la parrocchia San Giacomo maggiore, giovedi 4 giugno alle ore 19, sarà presentato il film sulla vita di San Francesco, intitolato "Al canto del vespro". Presenzieranno il regista Gianni Virgadaula, gli attori Alessandro Foti e Flavia Barletta, il presidente del consiglio comunale Paola Giudice e il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. Farà gli onori di casa il parroco don Luigi Petralia. Le riprese del film sono previste per il prossimo autunno. il progetto è patrocinato dai frati minori cappuccini di Sicilia, dall'Unione cattolica stampa italiana e sarà realizzato dal Museo del cinema Pina Menichelli.