Aggiungi un posto in aula”: grande successo per il musical della scuola primaria di Butera

Lo spettacolo ha veicolato un messaggio significativo di solidarietà, rispetto, amore e inclusione, attraverso canti e rappresentazioni curati con attenzione.

Butera. La scuola primaria di Butera, dalle classi prime alle quinte dell'istituto Comprensivo Gela-Butera, ha realizzato il musical “Aggiungi un posto in aula”, coinvolgendo tutti gli alunni in un progetto educativo e artistico di grande valore. Lo spettacolo ha veicolato un messaggio significativo di solidarietà, rispetto, amore e inclusione, attraverso canti e rappresentazioni curati con attenzione. Ogni classe ha portato in scena la propria identità, valorizzando le diverse personalità degli alunni e sottolineando l’importanza di una scuola accogliente, capace di riconoscere e includere ogni singolo bambino. Determinante il contributo delle famiglie, che hanno collaborato attivamente alla riuscita dell’evento, anche attraverso la ricostruzione del tradizionale “Carrozzo”. L’elevata partecipazione del pubblico, con oltre mille presenze complessive nelle due serate, conferma il successo dell’iniziativa. Un sentito ringraziamento va al dirigente scolastico, Rocco Trainiti, agli insegnanti per l’impegno e la professionalità dimostrati, a tutti gli alunni e al regista Orazio Taibbi, che ha coordinato con competenza e dedizione l’intero progetto.