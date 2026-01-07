Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 8 gennaio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 8 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad affrontare una giornata di condizioni meteorologiche variabili, in cui il cielo e il tempo sembrano decisi a offrire uno spettacolo mutevole e interessante. Mentre la città si sveglia e si avvia verso le sue attività quotidiane, le condizioni atmosferiche potrebbero cambiare rapidamente, richiedendo un occhio attento al cielo e, forse, un ombrello a portata di mano.

Le Previsioni Ora per Ora

Notte: Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10.5°C. Il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di 12.07 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 17.46 m/s. L'umidità relativa sarà del 60%, creando una sensazione termica di circa 9.2°C.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo si schiarirà leggermente, passando a poche nuvole. La temperatura scenderà lievemente a 10.45°C, mentre il vento si manterrà costante intorno ai 11.52 m/s. L'umidità resterà al 60%, con una sensazione di freschezza data dai venti ancora presenti.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il cielo diventerà sereno, offrendo una tregua dalle nubi. La temperatura salirà a 10.94°C e il vento diminuirà di intensità, soffiando a 8.93 m/s. L'aria sarà leggermente più umida, con un'umidità del 65%.

Mezza mattinata: A metà mattinata, le condizioni cambieranno drasticamente con l'arrivo di una pioggia leggera. La temperatura salirà a 12.83°C e il vento aumenterà in intensità fino a 14.91 m/s, con raffiche fino a 19.2 m/s. Si prevede una precipitazione di 0.86 mm.

Mezzogiorno: Il tempo resterà piovoso a mezzogiorno, con una temperatura che raggiungerà i 13.45°C. Le precipitazioni saranno più lievi, con 0.38 mm di pioggia prevista. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest a 15.39 m/s, mantenendo il cielo parzialmente coperto da nubi.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni miglioreranno, con una riduzione delle nuvole a poche nuvole. La temperatura si alzerà a 14.09°C, mentre il vento si calmerà, soffiando a 10.3 m/s. L'umidità si stabilizzerà al 64%.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo tornerà a mostrare nubi sparse, con una temperatura di 13.25°C. Il vento soffierà moderatamente a 10.68 m/s, mantenendo un'umidità del 73%.

Sera: Infine, la sera presenterà un cielo sereno, con una temperatura di 13.49°C. Il vento si ridurrà ulteriormente a 9.86 m/s e l'umidità aumenterà leggermente all'80%, contribuendo a una sensazione di freschezza serale.

Riepilogo delle Previsioni

Nel complesso, la giornata a Gela sarà caratterizzata da un'alternanza di nuvole e sole, con la presenza di piogge leggere soprattutto nella tarda mattinata e a mezzogiorno. Le temperature oscilleranno tra i 10.5°C e i 14.09°C, con venti moderati provenienti da nord-ovest. Sarà importante prestare attenzione alle rapide variazioni del tempo, in particolare durante le ore centrali del giorno. In sintesi, la giornata offrirà una varietà di condizioni meteorologiche, dal sole al vento, passando per qualche pioggia leggera.