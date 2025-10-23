Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 24 ottobre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 24 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani è un giorno che promette di sorprendere gli abitanti di Gela con una varietà di condizioni atmosferiche. Le previsioni per il 24 ottobre 2025 delineano un quadro meteo interessante, che spazia da cieli coperti a schiarite più serene. Scopriremo insieme, ora per ora, come si trasformerà il cielo sopra la città.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: Le ore notturne inizieranno con una temperatura di 20.94°C e una percentuale di umidità dell'83%. Il cielo presenterà nubi sparse, mentre il vento soffierà da ovest a una velocità di 8.44 m/s, con raffiche che potranno raggiungere i 13.47 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto e la temperatura salirà leggermente a 21.56°C. L'umidità scenderà al 58%, con un vento più deciso proveniente da nord-ovest a 11.32 m/s e raffiche fino a 16.85 m/s.

Mattina: Durante la mattina, la temperatura si abbasserà a 19.78°C e l'umidità salirà al 72%. Il cielo rimarrà coperto, con venti provenienti sempre da nord-ovest a 9.59 m/s, con raffiche di 13.35 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, il tempo cambierà. Il cielo si aprirà a un cielo sereno, con temperature che risaliranno a 21.52°C. Il vento soffierà da ovest a 9.3 m/s, con raffiche di 10.79 m/s.

Mezzogiorno: All’ora di pranzo, le condizioni meteorologiche saranno ancora favorevoli, con un cielo sereno e una temperatura di 22.42°C. Il vento da ovest si intensificherà leggermente a 10.72 m/s, con raffiche di 11.66 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una leggera diminuzione della temperatura a 22.3°C. I venti da nord-ovest continueranno a soffiare a 11.24 m/s, con raffiche fino a 11.9 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il cielo si manterrà sgombro da nuvole, e la temperatura scenderà a 20.88°C. Il vento diminuirà a 7.4 m/s, con raffiche di 8.83 m/s.

Sera: La sera porterà temperature più fresche, intorno ai 19.82°C, con un cielo prevalentemente sereno. Il vento si calmerà ulteriormente, soffiando a 3.31 m/s con raffiche di 3.82 m/s.

Riepilogo delle Previsioni

Le previsioni per Gela il 24 ottobre 2025 mostrano un andamento meteo che parte con cieli nuvolosi e venti sostenuti, per poi aprirsi a una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature piacevoli. Le condizioni generali indicano un clima mite e ventoso al mattino, con un miglioramento significativo a metà giornata e un ritorno alla tranquillità in serata. Sarà una giornata ideale per attività all'aperto, soprattutto nella seconda metà, quando il sole splenderà incontrastato.