Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 23 ottobre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 23 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata meteorologicamente interessante il 23 ottobre 2025. Le previsioni del tempo ci offrono un quadro variegato per l'intero arco della giornata, con una gamma di condizioni che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Scopriamo insieme cosa aspettarci nelle prossime ore.

Dettagli Meteo per Fascia Oraria

Notte: Le ore notturne iniziano con una temperatura di 20.16°C e una sensazione termica di 20.5°C. L'umidità si attesta all'87%, con una pressione di 1013 hPa. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con un vento da ovest-nordovest a 4.38 m/s e raffiche fino a 6.69 m/s. La visibilità è ottima, raggiungendo i 10 km.

Prima mattina: La temperatura sale lievemente a 20.57°C, con una sensazione termica di 20.95°C. Il cielo diventa sereno, e l'umidità rimane costante all'87%. La pressione scende leggermente a 1012 hPa. Il vento soffia da ovest con intensità di 4.87 m/s e raffiche fino a 7.56 m/s.

Mattina: Al sorgere del sole, la temperatura si mantiene costante a 20.54°C. Il cielo rimane sereno, con un'umidità dell'86% e pressione stabile a 1012 hPa. Il vento continua a spirare da ovest-nordovest a 4.21 m/s, con raffiche che raggiungono 5.86 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, la temperatura aumenta a 22.54°C, con una sensazione termica di 22.83°C. Il cielo si copre parzialmente con nubi sparse al 57%. L'umidità cala al 76%, mentre il vento si intensifica, provenendo da ovest a 6.6 m/s e raffiche fino a 8.95 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiunge 22.96°C, con una sensazione di 23.32°C. Le nubi sparse aumentano al 73%, e l'umidità risale al 77%. La pressione si mantiene a 1012 hPa, mentre il vento soffia da ovest-sudovest a 9.08 m/s, con raffiche fino a 10.9 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura cala leggermente a 22.35°C con una sensazione di 22.73°C. Il cielo si schiarisce diventando sereno, e l'umidità si attesta all'80%. Il vento da ovest si mantiene forte a 9.16 m/s, con raffiche fino a 11.44 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la temperatura scende a 21.75°C, con una sensazione di 22.15°C. Il cielo presenta poche nuvole, e l'umidità sale all'83%. Il vento soffia da ovest a 6.54 m/s, con raffiche più intense di 13.22 m/s.

Sera: In serata, la temperatura si stabilizza a 21.73°C con una sensazione di 22.18°C. Il cielo torna sereno, e l'umidità è all'85%. Il vento da ovest mantiene una velocità di 6.32 m/s, con raffiche fino a 11.58 m/s.

Riepilogo della Giornata

La giornata del 23 ottobre 2025 a Gela si prospetta variabile, con una temperatura massima di 22.96°C e una minima di 20.16°C. La presenza di nubi sparse al mattino e intorno a mezzogiorno lascia spazio a cieli prevalentemente sereni nel pomeriggio e in serata. Il vento da ovest sarà una costante, apportando una ventilazione significativa per tutta la giornata. Con condizioni meteorologiche così dinamiche, gli abitanti di Gela sono invitati a pianificare con attenzione le proprie attività all'aperto.