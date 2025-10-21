Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 22 ottobre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 22 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Gela si preannuncia interessante dal punto di vista meteorologico. Le condizioni atmosferiche infatti ci riservano una varietà di situazioni, che vanno dal cielo sereno a leggeri rovesci di pioggia. Scopriamo insieme, ora per ora, cosa ci aspetta nel dettaglio.

Previsioni dettagliate per Gela il 22 ottobre 2025

Notte: Le ore notturne si apriranno con un cielo sereno, accompagnato da una temperatura di 20.6°C. L'umidità sarà intorno al 77%, mentre il vento soffierà da ovest con una velocità di 3.31 m/s. Le nuvole saranno quasi assenti, coprendo solo il 7% del cielo.

Prima mattina: Con l'avvicinarsi delle prime luci dell'alba, la temperatura aumenterà leggermente a 20.8°C. Le nubi cominceranno ad aumentare, con un cielo caratterizzato da nubi sparse al 53%. Il vento sarà leggermente più calmo, a 3.12 m/s, e l'umidità salirà al 79%.

Mattina: Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una copertura fino al 76%. La temperatura sarà di 20.9°C, e l'umidità toccherà il suo picco all'82%. Il vento si abbasserà a 2.47 m/s, rendendo l'aria piacevole e tranquilla.

Mezza mattinata: A metà mattina, le nuvole si addenseranno ulteriormente, portando a un cielo coperto. La temperatura salirà a 21.8°C, mentre il vento si intensificherà a 3.98 m/s. L'umidità scenderà leggermente all'80%.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, ci si aspetta l'arrivo di una pioggia leggera, con 0.52 mm di precipitazioni previste. La temperatura sarà di 22.0°C, con un vento un po' più forte a 4.88 m/s. L'umidità si manterrà al 75%, mentre il cielo rimarrà coperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni saranno simili, con piogge leggere per un totale di 0.37 mm. La temperatura si manterrà stabile a 22.0°C, mentre il vento raggiungerà i 6.27 m/s. Le nuvole continueranno a coprire il 100% del cielo.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni diminuiranno. La temperatura scenderà leggermente a 21.4°C, con un vento di 4.93 m/s. L'umidità sarà all'82%.

Sera: In serata, ci sarà un ritorno delle piogge leggere, con 0.5 mm di precipitazioni previste. La temperatura sarà di 21.3°C, con un vento moderato di 5 m/s. L'umidità resterà elevata, all'83%, mentre il cielo sarà completamente coperto.

Riepilogo della giornata

La giornata del 22 ottobre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un'alternanza di condizioni meteorologiche. Si partirà con un cielo sereno durante la notte, che progressivamente si coprirà di nubi sparse al mattino. A metà giornata, il cielo sarà completamente coperto e ci saranno piogge leggere a intermittenza fino alla sera. Le temperature si manterranno piacevoli, oscillando tra i 20.6°C e i 22.0°C, mentre il vento soffierà moderato per gran parte della giornata. In sintesi, sarà una giornata variabile con momenti di pioggia e cielo coperto, ma comunque piacevole dal punto di vista termico.