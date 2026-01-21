Quotidiano di Gela

Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 22 gennaio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 22 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Meteorologo
21 gennaio 2026 15:00
Meteo
La città di Gela si prepara a vivere una giornata di tempo variabile, con condizioni che cambieranno notevolmente nel corso delle ore. Scopriamo insieme come sarà il meteo per domani, 22 gennaio 2026, e quali sorprese ci riserverà il cielo sopra Gela.

Previsioni dettagliate per fasce orarie

Notte: Le ore notturne inizieranno con una temperatura di 11.38°C, accompagnata da un'umidità del 77%. Il cielo presenterà poche nuvole, garantendo una buona visibilità fino a 10 km. Il vento soffierà da nord a una velocità di 2.71 m/s, con raffiche fino a 2.59 m/s.

Prima mattina: Verso le 03:00, la temperatura scenderà leggermente a 11.19°C, con un'umidità al 75%. Le nuvole saranno ancora presenti, ma in quantità ridotta, mentre il vento cambierà direzione provenendo da nord, con una velocità di 2.19 m/s.

Mattina: Con l'arrivo dell'alba, la temperatura si attesterà sui 10.78°C, mantenendo un'umidità del 74%. La presenza di poche nuvole continuerà, e il vento soffierà con una leggera intensità da nord, a 2.41 m/s.

Mezza mattinata: Aumentando la luce del giorno, il cielo si aprirà a un cielo sereno con la temperatura che salirà a 12.59°C. L'umidità scenderà al 72%, mentre il vento si orienterà da nord-ovest, a 2.74 m/s.

Mezzogiorno: Durante le ore più calde, si raggiungeranno i 14.34°C. Il cielo rimarrà sereno e l'umidità si manterrà al 71%. Il vento, proveniente da ovest, aumenterà la sua velocità fino a 6.26 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 6.05 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura rimarrà stabile a 14.4°C. Le nuvole aumenteranno leggermente, ma la probabilità di precipitazioni sarà bassa, solo il 8%. Il vento continuerà a soffiare da ovest a 7.1 m/s, con raffiche fino a 7.72 m/s.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, il cielo inizierà a coprirsi di nubi sparse e la temperatura scenderà a 13.39°C. L'umidità sarà al 74% e il vento da ovest si calmerà a 4.28 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 13.31°C e un cielo che diventerà coperto. L'umidità rimarrà stabile al 74%, mentre il vento si sposterà da sud a una velocità molto leggera di 1.86 m/s.

Riepilogo della giornata

Per la giornata di domani, Gela vedrà un inizio caratterizzato da poche nuvole e temperature fresche, seguite da un cielo sereno verso la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si coprirà progressivamente, lasciando spazio a nubi sparse e poi a un cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i 10.78°C e i 14.4°C, mentre il vento varierà in direzione e intensità, rendendo la giornata dinamica ma senza particolari fenomeni meteorologici rilevanti. Un clima variabile dunque, che richiede di prestare attenzione ai cambiamenti durante il corso del giorno.

Previsioni meteo 22 gennaio 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +11.4° (perc. +10.6°)
Precip. -
Vento 2.7 N (max 2.6)
Umidità 77%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +11.2° (perc. +10.3°)
Precip. -
Vento 2.2 N (max 2.4)
Umidità 75%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +10.8° (perc. +9.9°)
Precip. -
Vento 2.4 N (max 2.4)
Umidità 74%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +12.6° (perc. +11.8°)
Precip. -
Vento 2.7 NO (max 4.1)
Umidità 72%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.3° (perc. +13.7°)
Precip. -
Vento 6.3 O (max 6.1)
Umidità 71%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +14.4° (perc. +13.8°)
Precip. -
Vento 7.1 O (max 7.7)
Umidità 72%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +13.4° (perc. +12.7°)
Precip. -
Vento 4.3 O (max 5.0)
Umidità 74%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.3° (perc. +12.6°)
Precip. -
Vento 1.9 S (max 3.1)
Umidità 74%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.6° (perc. +12.2°)
Precip. 1.77mm (prob. 94%)
Vento 1.0 S (max 3.4)
Umidità 84%

