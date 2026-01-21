Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 22 gennaio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 22 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara a vivere una giornata di tempo variabile, con condizioni che cambieranno notevolmente nel corso delle ore. Scopriamo insieme come sarà il meteo per domani, 22 gennaio 2026, e quali sorprese ci riserverà il cielo sopra Gela.

Previsioni dettagliate per fasce orarie

Notte: Le ore notturne inizieranno con una temperatura di 11.38°C, accompagnata da un'umidità del 77%. Il cielo presenterà poche nuvole, garantendo una buona visibilità fino a 10 km. Il vento soffierà da nord a una velocità di 2.71 m/s, con raffiche fino a 2.59 m/s.

Prima mattina: Verso le 03:00, la temperatura scenderà leggermente a 11.19°C, con un'umidità al 75%. Le nuvole saranno ancora presenti, ma in quantità ridotta, mentre il vento cambierà direzione provenendo da nord, con una velocità di 2.19 m/s.

Mattina: Con l'arrivo dell'alba, la temperatura si attesterà sui 10.78°C, mantenendo un'umidità del 74%. La presenza di poche nuvole continuerà, e il vento soffierà con una leggera intensità da nord, a 2.41 m/s.

Mezza mattinata: Aumentando la luce del giorno, il cielo si aprirà a un cielo sereno con la temperatura che salirà a 12.59°C. L'umidità scenderà al 72%, mentre il vento si orienterà da nord-ovest, a 2.74 m/s.

Mezzogiorno: Durante le ore più calde, si raggiungeranno i 14.34°C. Il cielo rimarrà sereno e l'umidità si manterrà al 71%. Il vento, proveniente da ovest, aumenterà la sua velocità fino a 6.26 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 6.05 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura rimarrà stabile a 14.4°C. Le nuvole aumenteranno leggermente, ma la probabilità di precipitazioni sarà bassa, solo il 8%. Il vento continuerà a soffiare da ovest a 7.1 m/s, con raffiche fino a 7.72 m/s.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, il cielo inizierà a coprirsi di nubi sparse e la temperatura scenderà a 13.39°C. L'umidità sarà al 74% e il vento da ovest si calmerà a 4.28 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 13.31°C e un cielo che diventerà coperto. L'umidità rimarrà stabile al 74%, mentre il vento si sposterà da sud a una velocità molto leggera di 1.86 m/s.

Riepilogo della giornata

Per la giornata di domani, Gela vedrà un inizio caratterizzato da poche nuvole e temperature fresche, seguite da un cielo sereno verso la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si coprirà progressivamente, lasciando spazio a nubi sparse e poi a un cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i 10.78°C e i 14.4°C, mentre il vento varierà in direzione e intensità, rendendo la giornata dinamica ma senza particolari fenomeni meteorologici rilevanti. Un clima variabile dunque, che richiede di prestare attenzione ai cambiamenti durante il corso del giorno.