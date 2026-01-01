Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 2 gennaio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 2 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela di domani promettono una giornata di variazioni climatiche significative, con momenti di pioggia e pause di cielo coperto. Scendiamo nei dettagli per capire meglio cosa aspettarsi in ogni fascia oraria della giornata.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La giornata inizia con una probabilità di precipitazioni del 94% e una pioggia leggera che porterà circa 0.98 mm di pioggia. Le temperature si manterranno attorno ai 13.36°C, con un'umidità del 77%. Il vento soffierà da sud con una velocità di 5.33 m/s e raffiche fino a 7.52 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino si prevede un'intensificazione della pioggia, con precipitazioni di 1.39 mm e una probabilità di pioggia del 100%. La temperatura sarà leggermente più alta, a 13.54°C. Il vento tenderà a calare, provenendo da ovest a 1.8 m/s.

Mattina: Dopo l'alba, il tempo rimarrà instabile, con una pioggia leggera che apporterà ulteriori 0.48 mm di pioggia. Le temperature saliranno a 13.78°C, mentre il vento raggiungerà i 3.08 m/s da ovest-sud-ovest.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattina, le precipitazioni diminuiranno a 0.22 mm con una probabilità di pioggia ridotta al 20%. Le temperature aumenteranno a 15.25°C e il vento da sud-ovest si intensificherà fino a 5.87 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno le condizioni migliorano leggermente, anche se il cielo rimarrà coperto con nubi al 94%. La temperatura raggiungerà il picco di 16.04°C, e il vento da sud-ovest soffierà più forte a 8.71 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con un vento ancora sostenuto a 8.49 m/s da sud-ovest. La temperatura rimarrà stabile intorno ai 15.74°C.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la probabilità di pioggia risalirà al 20%, con precipitazioni minime di 0.14 mm. Il vento soffierà ancora da sud-ovest a 8.68 m/s, con temperature che si attesteranno sui 15.43°C.

Sera: La giornata si concluderà con nubi sparse e una temperatura di 15.3°C. Il vento da sud-ovest si abbasserà leggermente a 7.12 m/s, mentre non sono previste precipitazioni.

Riepilogo delle previsioni del giorno

Nella giornata di domani, Gela sarà caratterizzata da una variabilità meteo con una prevalenza di pioggia leggera nelle prime ore e cieli parzialmente nuvolosi nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 13°C e i 16°C, con venti moderati da sud-ovest. In sintesi, sarà importante prepararsi a condizioni meteorologiche variabili, con una maggiore probabilità di pioggia nelle ore notturne e mattutine.