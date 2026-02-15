Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 16 febbraio 2026 ed i prossimi giorni
Che tempo farà domani 16 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.
La giornata meteorologica prevista a Gela per domani si presenta con un alternarsi di cieli generalmente poco nuvolosi o velati e una breve finestra di pioggia nel primo pomeriggio. Temperature miti per il periodo, ventilazione da ovest-nord-ovest che in alcune ore potrà risultare moderata o con raffiche. Di seguito il quadro orario per pianificare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura intorno a 11,6 °C (percepita 11,0 °C). Umidità elevata (~83%) e pressione sui 1012 hPa. Vento da ~294° (WNW) a 8,8 m/s con raffiche fino a 10,4 m/s. Visibilità 10 km. Nessuna precipitazione prevista.
Prima mattina (03:00): nubi sparse. Temperatura 11,9 °C (percepita 11,3 °C), umidità 82% e pressione 1011 hPa. Vento leggermente diminuito ma ancora da WNW a 6,5 m/s, raffiche fino a 7,6 m/s. Cielo a tratti nuvoloso, probabilità di pioggia bassa.
Mattina (06:00): nubi sparse con clima stabile. Temperatura sui 11,2 °C (percepita 10,5 °C), umidità 82% e pressione 1012 hPa. Vento da NW intorno a 4,8 m/s, raffiche contenute. Visibilità ottima (10 km). Condizioni in prevalenza asciutte.
Mezza mattinata (09:00): cielo coperto. Leggero aumento della copertura nuvolosa con temperatura prevista 12,5 °C (percepita 11,8 °C) e umidità 75%. Vento debole da NW a 2,5 m/s. Pressione stabile intorno a 1012 hPa. Giornata che rimane fresca ma senza fenomeni significativi in questa fascia.
Mezzogiorno (12:00): nubi sparse, temperatura in aumento a 15,4 °C (percepita 14,8 °C). Umidità 69% e pressione 1011 hPa. Vento rinforza da ovest a 7,7 m/s con raffiche attorno a 8,6 m/s. Cielo variabile: possibili schiarite alternate a stratificazioni nuvolose.
Primo pomeriggio (15:00): pioggia leggera localizzata. Temperatura intorno a 14,6 °C (percepita 14,2 °C), umidità 81% e pressione 1011 hPa. Si attendono precipitazioni leggere per circa 0,18 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia intorno al 24%. Vento sostenuto da ovest a 11,4 m/s con raffiche fino a 14,7 m/s: prestare attenzione alle raffiche durante gli spostamenti all'aperto.
Tardo pomeriggio (18:00): cielo coperto con clima ancora umido. Temperatura sui 14,1 °C (percepita 13,7 °C), umidità 84% e pressione 1011 hPa. Vento da ovest intorno a 9,8 m/s con raffiche fino a 14,6 m/s. Piogge in esaurimento ma cielo ancora grigio.
Sera (21:00): nubi sparse. Temperatura lieve calo a 13,9 °C (percepita 13,6 °C), umidità 84% e pressione 1011 hPa. Vento da ~286° (WNW) a 9,8 m/s con raffiche fino a 14,5 m/s. Condizioni generalmente asciutte ma ventose.
Riepilogo del giorno
Giornata mite per la stagione con massime intorno a 15 °C e minime intorno a 11 °C. Prevale una copertura nuvolosa variabile; attesa una breve pioggia leggera nel primo pomeriggio (circa 0,18 mm). Vento da ovest-nord-ovest da moderato a sostenuto, con raffiche significative nel pomeriggio. In generale condizioni non estreme, ma consiglio di fare attenzione alle raffiche durante gli spostamenti e di portare un riparo impermeabile per il breve episodio piovoso.