Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 14 gennaio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 14 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela promettono una giornata interessante, con un mix di condizioni che potrebbero sorprendere. Se siete curiosi di sapere come sarà il tempo domani, continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli delle diverse fasce orarie. Il cielo di Gela offrirà un po' di tutto, dalle nubi sparse a un cielo sereno, con temperature variabili e una leggera brezza.

Dettagli delle Previsioni Orarie

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 12.43°C, accompagnata da un'umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1026 hPa. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 65%. Il vento soffierà da nord-est a 1.15 m/s, con raffiche fino a 1.71 m/s. Non sono previste precipitazioni.

Prima mattina: Alle prime luci del mattino, la temperatura salirà leggermente a 12.68°C. Il cielo diventerà coperto, con il 96% di copertura nuvolosa. L'umidità si manterrà al 73% e la pressione a 1026 hPa. Il vento, sempre debole, si sposterà a 0.43 m/s da est-nord-est. Ancora una volta, non si prevedono precipitazioni.

Mattina: Verso le 6:00, la temperatura salirà a 13.22°C, con una leggera diminuzione dell'umidità al 72%. Il cielo mostrerà ancora nubi sparse, con una copertura del 83%. La pressione scenderà leggermente a 1025 hPa. Il vento aumenterà leggermente a 0.87 m/s da sud-est, con raffiche fino a 2.11 m/s.

Mezza mattinata: Con l'arrivo della luce del giorno, il cielo si aprirà, regalando un cielo sereno. Le temperature saliranno a 14.38°C, con l'umidità al 70% e la pressione a 1026 hPa. Il vento sarà più vivace, a 1.3 m/s da sud-est, con raffiche fino a 2.44 m/s. Nessuna precipitazione è prevista.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il clima sarà piacevole, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 15.21°C. L'umidità scenderà al 67%, mentre la pressione sarà di 1025 hPa. Il vento soffierà da sud a 1.98 m/s, con raffiche fino a 3.07 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il tempo rimarrà stabile con un cielo sereno e temperature di 15.36°C. L'umidità aumenterà leggermente al 71%, con la pressione a 1023 hPa. Il vento, proveniente da sud-sud-est, avrà una velocità di 2.28 m/s, con raffiche fino a 2.75 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con una temperatura che scenderà a 13.89°C. L'umidità sarà al 78%, mentre la pressione salirà a 1024 hPa. Il vento soffierà da est a 2.56 m/s, con raffiche fino a 2.73 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e temperature che scenderanno ulteriormente a 12.68°C. L'umidità sarà all'82%, con una pressione stabile a 1024 hPa. Il vento aumenterà, soffierà da est a 3.73 m/s, con raffiche fino a 3.66 m/s.

Riepilogo delle Previsioni

In sintesi, la giornata di domani a Gela si prospetta prevalentemente serena, con una leggera variabilità nelle prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno tra i 12.43°C e i 15.36°C, offrendo un clima mite per il periodo invernale. Il vento sarà generalmente moderato e non sono previste precipitazioni. Sarà una giornata ideale per attività all'aperto, approfittando del cielo sereno che dominerà il panorama di Gela.