Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 5 gennaio 2026 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 5 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 5 gennaio 2026, Gela sarà protagonista di una giornata meteorologica ricca di sfumature. Le previsioni indicano una varietà di condizioni che si alterneranno nell'arco delle ventiquattro ore, offrendo un mix di pioggia e sole. Scopriamo insieme come si svilupperà il tempo nella città siciliana.

Le Previsioni Orarie di Gela

Notte: La giornata inizia con una leggera pioggia, caratterizzata da una probabilità di precipitazione del 51%. La temperatura si attesta sui 15.47°C, con un'umidità dell'85%. Il vento soffia da est con una velocità di 5.2 m/s e raffiche fino a 6.96 m/s. Il cielo è per lo più coperto, con il 97% di nuvolosità.

Prima mattina: Le condizioni restano invariate con pioggia leggera e la probabilità di precipitazione che sale al 97%. La temperatura scende leggermente a 15.37°C, mentre l'umidità si riduce all'83%. Il vento si mantiene stabile con una velocità di 4.87 m/s. Le nuvole coprono il 100% del cielo.

Mattina: La pioggia continua a cadere, con un'intensità leggermente aumentata (1.98 mm). La temperatura scende a 14.98°C e l'umidità resta all'85%. Il vento diminuisce di intensità a 3.58 m/s. Anche in questa fascia oraria il cielo è completamente coperto.

Mezza mattinata: La pioggia si attenua, con un accumulo di soli 0.37 mm e una probabilità di precipitazione ridotta al 65%. La temperatura sale a 16.79°C, mentre l'umidità cala al 77%. Il vento arriva da sud-ovest a 5.6 m/s, con raffiche fino a 8.14 m/s. Le nuvole restano dense, coprendo il 97% del cielo.

Mezzogiorno: Le condizioni migliorano significativamente, con l'assenza di pioggia e la comparsa di nubi sparse. La temperatura si mantiene stabile a 16.72°C, e l'umidità scende al 72%. Il vento soffia da ovest-sudovest a 4.46 m/s. Il cielo inizia a schiarirsi, con il 53% di nuvolosità.

Primo pomeriggio: Il cielo si apre definitivamente, offrendo un panorama di cielo sereno. La temperatura si attesta sui 16.32°C, con un'umidità del 74%. Il vento continua a diminuire, soffiando a 3.02 m/s. Il cielo è praticamente privo di nuvole.

Tardo pomeriggio: Le condizioni restano stabili, con un cielo prevalentemente sereno. La temperatura scende a 15.4°C, e l'umidità aumenta leggermente all'80%. Il vento è debole, con una velocità di 1.33 m/s, e il cielo presenta solo l'1% di nuvolosità.

Sera: La giornata si conclude sotto un cielo sereno, con una temperatura di 15°C e un'umidità dell'81%. Il vento è quasi assente, soffiando a 0.93 m/s. Solo il 6% del cielo è coperto da nuvole.

Conclusioni sulle Previsioni del 5 gennaio 2026

La giornata del 5 gennaio a Gela sarà caratterizzata da un inizio piovoso, con piogge leggere che si susseguiranno fino alla tarda mattinata. A partire dal mezzogiorno, le condizioni miglioreranno progressivamente, lasciando spazio a cieli sereni che accompagneranno la città fino alla sera. Con temperature miti che variano dai 14.98°C ai 16.79°C, e venti moderati, la giornata si prospetta ideale per attività all'aperto nel pomeriggio. In sintesi, Gela vivrà una giornata di transizione meteorologica, dal grigio della pioggia al blu del cielo sereno.