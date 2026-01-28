Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 29 gennaio 2026 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 29 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Nella città di Gela, la giornata di domani si prospetta ricca di variazioni meteorologiche che potrebbero influenzare le attività di chi vive e lavora in questa vivace località siciliana. Con un clima che promette di cambiare nel corso delle ore, è opportuno prepararsi adeguatamente. Continua a leggere per scoprire cosa aspettarti durante le diverse fasce orarie del giorno.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: Il giorno inizia con una pioggia moderata, accompagnata da una temperatura di 14.63°C. L'umidità raggiungerà l'85%, mentre il vento soffierà da ovest-sudovest a una velocità di 13.71 m/s, con raffiche fino a 18.86 m/s. Sono previsti 9.38 mm di precipitazioni, con un cielo completamente coperto.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, la pioggia si attenuerà leggermente, diventando pioggia leggera. La temperatura scenderà a 14.25°C, con un'umidità del 76%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest, e la velocità sarà di 12.98 m/s, con raffiche simili alla notte.

Mattina: Continuando la mattinata, la pioggia leggera persisterà, con una temperatura ulteriormente calata a 13.77°C. L'umidità tornerà all'85%, e il vento soffierà a 12.7 m/s. Saranno registrati 1.08 mm di pioggia, mentre le nuvole copriranno l'85% del cielo.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, le precipitazioni diminuiranno significativamente, con soli 0.32 mm di pioggia. La temperatura si attesterà a 13.53°C, con un'umidità del 75%. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14.75 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni miglioreranno, con una pioggia leggera e una temperatura di 14.02°C. L'umidità scenderà al 69%, mentre il vento si manterrà forte a 13.72 m/s. Le nuvole diminuiranno, coprendo solo il 23% del cielo.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si aprirà, offrendo un cielo sereno. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 13.96°C, con un'umidità del 70%. Il vento soffierà costante a 13.07 m/s con raffiche ridotte.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, si manterrà un clima stabile con temperature intorno ai 13.1°C. L'umidità sarà del 67%, e il vento si calmerà leggermente, soffiando a 10.96 m/s. Il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse.

Sera: Infine, la sera porterà una leggera copertura nuvolosa, con la temperatura che salirà leggermente a 13.27°C. L'umidità aumenterà al 76%, mentre il vento continuerà a soffiare da nord-ovest a 8.61 m/s.

Riepilogo delle previsioni per Gela

Nel complesso, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un'alternanza di piogge, venti sostenuti e aperture nel cielo. La temperatura varierà tra i 13°C e i 14°C, con un vento persistente che renderà l'atmosfera più fresca. La pioggia moderata della notte e della prima mattina cederà il passo a schiarite nel pomeriggio, culminando in una serata più tranquilla con nubi sparse. È consigliato tenere a portata di mano un ombrello e prestare attenzione ai cambiamenti del tempo durante la giornata.