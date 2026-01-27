Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 28 gennaio 2026 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 28 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo giocano un ruolo cruciale nella pianificazione delle nostre giornate, soprattutto quando si prevede un tempo variabile. Domani, la città di Gela potrebbe vivere una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche alquanto mutevoli. Scopriamo insieme, ora per ora, cosa ci riserva il meteo per il 28 gennaio 2026.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: Iniziamo la giornata con temperature che si aggirano intorno ai 13.16°C. Il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 75%. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità moderata di 2.45 m/s, con raffiche fino a 3.69 m/s. La visibilità sarà buona, con assenza di precipitazioni.

Prima mattina: Il cielo diventerà completamente coperto con un'umidità che salirà al 79%, mentre la temperatura registrerà un leggero aumento, toccando i 13.8°C. Il vento cambierà direzione, provenendo ora da sud-est, intensificandosi a 4.19 m/s.

Mattina: Verso le 6:00, la pioggia farà la sua comparsa con una probabilità dell'83%, portando precipitazioni di 0.88 mm. Le temperature saliranno ulteriormente a 15.56°C. L'umidità si manterrà elevata all'85%, e il vento da sud-ovest si intensificherà decisamente, raggiungendo i 6.78 m/s, con raffiche che potrebbero toccare i 9.92 m/s.

Mezza mattinata: Le precipitazioni diminuiranno, con soli 0.16 mm di pioggia prevista e una probabilità del 25%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15.42°C. Il cielo resterà nuvoloso all'86%, con venti in leggero calo provenienti da ovest a 3.95 m/s.

Mezzogiorno: A metà giornata, la probabilità di pioggia sarà del 31%, con precipitazioni previste di 0.35 mm. La temperatura raggiungerà il picco di 15.83°C. I venti da ovest si faranno più forti, raggiungendo i 6.87 m/s, con raffiche fino a 9.46 m/s. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso.

Primo pomeriggio: Le condizioni meteo vedranno un leggero miglioramento, con assenza di precipitazioni. Tuttavia, il cielo sarà ancora coperto. La temperatura scenderà leggermente a 15.45°C e i venti, provenienti da nord-ovest, si intensificheranno a 7.68 m/s, con raffiche fino a 11.98 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso le 18:00, tornerà la pioggia, sebbene leggera, con 0.1 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà a 14.35°C, e il vento proveniente da ovest-sud-ovest soffierà a 4.86 m/s, con raffiche di 6.58 m/s. Il cielo rimarrà coperto con un'umidità del 69%.

Sera: La giornata si concluderà con piogge più consistenti, con 1.74 mm previsti e una probabilità di precipitazione del 100%. La temperatura scenderà ulteriormente a 13.6°C. Il vento soffierà da sud-ovest a 8.41 m/s, con raffiche che potrebbero toccare gli 11.05 m/s, e la visibilità potrebbe ridursi leggermente a 7686 metri.

Conclusione delle previsioni meteo per Gela

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un alternarsi di cieli coperti e piogge leggere, con una generale intensificazione delle precipitazioni verso sera. Le temperature si manterranno miti intorno ai 13-16°C, con venti moderati provenienti principalmente da ovest e sud-ovest. Si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello, specialmente durante la sera, e di prestare attenzione alle raffiche di vento che potrebbero intensificarsi nel pomeriggio.