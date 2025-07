Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 27 luglio 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 27 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani a Gela si prospetta una giornata ideale per chi ama il sole e il cielo limpido. Le condizioni meteorologiche sembrano perfette per trascorrere del tempo all'aperto, ma ci sono alcuni dettagli da tenere a mente. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per l'intera giornata del 27 luglio 2025.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno. La temperatura si attesta sui 25.42°C, con un'umidità del 68%. Il vento soffia da nord-ovest a una velocità di 7.23 m/s, con raffiche che possono raggiungere 9.72 m/s. La pressione atmosferica è stabile a 1010 hPa.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo rimane sereno. La temperatura cala leggermente a 25.23°C, mentre l'umidità diminuisce al 59%. Il vento cambia direzione, provenendo da nord-nord-ovest a 7.59 m/s, con raffiche fino a 11.99 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, il cielo si mantiene limpido. La temperatura sale a 25.68°C e l'umidità risale al 60%. Il vento, proveniente da nord-ovest, soffia a 7.49 m/s, garantendo una brezza piacevole.

Mezza mattinata: Verso metà mattinata, la temperatura continua a salire, raggiungendo i 27.26°C. L'umidità si attesta al 58%, mentre il vento, ora da ovest, raggiunge una velocità di 8.72 m/s, garantendo una leggera ventilazione.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo resta sereno con una temperatura che tocca i 28.23°C. L'umidità è al 59%, mentre il vento, proveniente da ovest, si intensifica a 12.07 m/s, con raffiche fino a 12.15 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni restano invariate con un cielo limpido e una temperatura di 29.04°C. L'umidità scende al 54%, mentre il vento si mantiene costante a 12.21 m/s, con raffiche di 13.45 m/s.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, la temperatura scende leggermente a 28.19°C. L'umidità rimane stabile al 54%, mentre il vento, ora da nord-ovest, soffia a 9.01 m/s, con raffiche fino a 11.32 m/s.

Sera: La serata si presenta serena con una temperatura di 26.45°C e umidità al 55%. Il vento si calma ulteriormente, soffiando da nord-ovest a 4.4 m/s, con raffiche di 6.41 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Meteo

Nel complesso, la giornata del 27 luglio 2025 a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno e da temperature piacevoli, che oscilleranno tra i 25°C e i 29°C. Nessuna precipitazione è prevista, e il vento, seppur presente, non dovrebbe rappresentare un disagio. Con un'umidità moderata, sarà una giornata ideale per attività all'aperto e per godersi il sole estivo.