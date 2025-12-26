Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 27 dicembre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 27 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteorologiche per domani a Gela riservano qualche sorpresa. Se da un lato il cielo sembra voler giocare a nascondino con il sole, dall'altro, un leggero alito di pioggia potrebbe farsi sentire a metà giornata. Scopriamo nel dettaglio cosa ci attende in questa giornata di dicembre.

Dettagli delle Previsioni per Gela

Notte: La notte si apre con un cielo completamente coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 13.74°C, con un'umidità dell'81%. Il vento soffierà da est a 6.42 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 10.29 m/s. La visibilità sarà buona, fino a 10 km.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo si schiarirà leggermente, mostrando nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a 13.46°C, mentre l'umidità aumenterà all'82%. Il vento continuerà a soffiare da est a 6.47 m/s, con raffiche fino a 10.81 m/s.

Mattina: Al mattino, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo sopra Gela. La temperatura salirà a 14.03°C, con un'umidità del 79%. Il vento sarà più intenso, raggiungendo una velocità di 7.67 m/s e raffiche fino a 12.35 m/s.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattina, il cielo si aprirà completamente, regalando una vista serena. La temperatura raggiungerà i 15.85°C e l'umidità scenderà al 71%. Il vento sarà ancora presente, soffiando a 9 m/s da est.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, un lieve cambiamento nelle condizioni atmosferiche porterà una leggera pioggia, con precipitazioni di 0.11 mm. La temperatura sarà di 15.68°C, mentre l'umidità rimarrà al 72%. Il vento continuerà a soffiare da est a 9.01 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi sparse torneranno a coprire il cielo. La temperatura scenderà leggermente a 15.12°C, con un'umidità del 73%. Il vento soffierà a 7.77 m/s, con raffiche fino a 10.18 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà un cielo ancora parzialmente coperto, con nubi sparse. La temperatura diminuirà a 13.71°C e l'umidità salirà al 79%. Il vento continuerà a soffiare da est a 6.59 m/s.

Sera: La serata si concluderà con un cielo sereno, permettendo una visione chiara delle stelle. La temperatura sarà di 13.39°C, con un'umidità del 76%. Il vento si calmerà, soffiando a 4.4 m/s.

Previsioni Riepilogative per Gela

La giornata di domani a Gela si preannuncia variabile, con un'alternanza di cieli coperti e sereni. Le temperature oscilleranno tra i 13°C e i 16°C, garantendo un clima mite. L'umidità sarà piuttosto elevata per tutta la giornata, mantenendosi tra il 71% e l'82%. Il vento da est sarà presente, con velocità che varieranno tra 4.4 m/s e 9 m/s. Un breve periodo di pioggia leggera potrebbe verificarsi intorno a mezzogiorno, ma per il resto della giornata non sono previste precipitazioni significative.