Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 23 gennaio 2026 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 23 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a un nuovo giorno invernale con un tempo che potrebbe riservare diverse sorprese. Le previsioni meteo per domani, 23 gennaio 2026, indicano condizioni variabili che si alterneranno tra nuvole, pioggia e qualche schiarita. Scopriamo insieme cosa attenderci nelle diverse fasce orarie della giornata.

Previsioni dettagliate per le diverse fasce orarie

Notte: Il giorno inizia con una pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 13.8°C, con un vento proveniente da sud a 1.88 m/s. L'umidità sarà al 77%, contribuendo a una sensazione di freddo percepito di 13.25°C.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, la pioggia diventerà moderata, con precipitazioni di 3.45 mm. La temperatura scenderà a 12.02°C, mentre l'umidità salirà all'88%. Il vento sarà debole, da est-sudest, a 0.56 m/s.

Mattina: La pioggia tornerà a essere leggera, con 0.61 mm di precipitazioni previste. La temperatura salirà leggermente a 12.17°C e il vento soffierà da nord a 2.55 m/s. Le nuvole copriranno il cielo, mantenendo l'umidità all'85%.

Mezza mattinata: La situazione migliora con un cielo coperto ma senza precipitazioni significative. La temperatura si alzerà a 12.95°C, mentre il vento sarà debole da nord a 1.15 m/s. L'umidità scenderà al 77%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura aumenterà a 13.95°C e il vento soffierà da ovest a 2.47 m/s. L'umidità si manterrà al 74%.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio vedrà un clima più sereno, con temperature che raggiungeranno i 14.48°C e un vento da ovest a 4.53 m/s. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con un'umidità al 76%.

Tardo pomeriggio: Verso sera, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo. La temperatura sarà di 14.06°C con un vento da nord-ovest a 2.63 m/s. L'umidità salirà al 79%, ma senza precipitazioni significative.

Sera: La giornata si concluderà con una lieve pioggia di 0.19 mm. La temperatura sarà di 13.55°C, accompagnata da un vento da ovest a 4.49 m/s. Le nuvole copriranno il 93% del cielo e l'umidità sarà all'83%.

Riepilogo della giornata

La giornata del 23 gennaio 2026 a Gela si prospetta variabile, con un inizio caratterizzato da pioggia e cielo coperto, seguito da un miglioramento delle condizioni meteo nelle ore centrali, con nubi sparse e temperature in lieve aumento. Il pomeriggio sarà più sereno, mentre la sera porterà nuovamente qualche goccia di pioggia. Nel complesso, è consigliabile essere preparati a condizioni meteorologiche mutevoli, tenendo sempre a portata di mano un ombrello.