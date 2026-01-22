Quotidiano di Gela

Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 23 gennaio 2026 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 23 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Meteorologo
22 gennaio 2026 15:00
Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 23 gennaio 2026 e i giorni seguenti -
Meteo
Condividi

Gela si prepara a un nuovo giorno invernale con un tempo che potrebbe riservare diverse sorprese. Le previsioni meteo per domani, 23 gennaio 2026, indicano condizioni variabili che si alterneranno tra nuvole, pioggia e qualche schiarita. Scopriamo insieme cosa attenderci nelle diverse fasce orarie della giornata.

Previsioni dettagliate per le diverse fasce orarie

Notte: Il giorno inizia con una pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 13.8°C, con un vento proveniente da sud a 1.88 m/s. L'umidità sarà al 77%, contribuendo a una sensazione di freddo percepito di 13.25°C.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, la pioggia diventerà moderata, con precipitazioni di 3.45 mm. La temperatura scenderà a 12.02°C, mentre l'umidità salirà all'88%. Il vento sarà debole, da est-sudest, a 0.56 m/s.

Mattina: La pioggia tornerà a essere leggera, con 0.61 mm di precipitazioni previste. La temperatura salirà leggermente a 12.17°C e il vento soffierà da nord a 2.55 m/s. Le nuvole copriranno il cielo, mantenendo l'umidità all'85%.

Mezza mattinata: La situazione migliora con un cielo coperto ma senza precipitazioni significative. La temperatura si alzerà a 12.95°C, mentre il vento sarà debole da nord a 1.15 m/s. L'umidità scenderà al 77%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura aumenterà a 13.95°C e il vento soffierà da ovest a 2.47 m/s. L'umidità si manterrà al 74%.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio vedrà un clima più sereno, con temperature che raggiungeranno i 14.48°C e un vento da ovest a 4.53 m/s. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con un'umidità al 76%.

Tardo pomeriggio: Verso sera, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo. La temperatura sarà di 14.06°C con un vento da nord-ovest a 2.63 m/s. L'umidità salirà al 79%, ma senza precipitazioni significative.

Sera: La giornata si concluderà con una lieve pioggia di 0.19 mm. La temperatura sarà di 13.55°C, accompagnata da un vento da ovest a 4.49 m/s. Le nuvole copriranno il 93% del cielo e l'umidità sarà all'83%.

Riepilogo della giornata

La giornata del 23 gennaio 2026 a Gela si prospetta variabile, con un inizio caratterizzato da pioggia e cielo coperto, seguito da un miglioramento delle condizioni meteo nelle ore centrali, con nubi sparse e temperature in lieve aumento. Il pomeriggio sarà più sereno, mentre la sera porterà nuovamente qualche goccia di pioggia. Nel complesso, è consigliabile essere preparati a condizioni meteorologiche mutevoli, tenendo sempre a portata di mano un ombrello.

Previsioni meteo 23 gennaio 2026

00:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.8° (perc. +13.3°)
Precip. 1.92mm (prob. 99%)
Vento 1.9 S (max 3.3)
Umidità 77%
03:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +12.0° (perc. +11.6°)
Precip. 3.45mm (prob. 100%)
Vento 0.6 SE (max 0.9)
Umidità 88%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.2° (perc. +11.7°)
Precip. 0.61mm (prob. 100%)
Vento 2.6 N (max 2.9)
Umidità 85%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.0° (perc. +12.3°)
Precip. -
Vento 1.2 N (max 1.5)
Umidità 77%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.0° (perc. +13.3°)
Precip. -
Vento 2.5 O (max 2.6)
Umidità 74%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.5° (perc. +14.0°)
Precip. -
Vento 4.5 O (max 4.6)
Umidità 76%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.1° (perc. +13.6°)
Precip. -
Vento 2.6 O (max 3.2)
Umidità 79%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.6° (perc. +13.1°)
Precip. 0.19mm (prob. 24%)
Vento 4.5 O (max 5.6)
Umidità 83%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.4° (perc. +13.0°)
Precip. 0.27mm (prob. 31%)
Vento 4.4 O (max 6.2)
Umidità 81%

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela