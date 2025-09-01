Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 2 settembre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 2 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente interessante, con condizioni variabili che accompagneranno gli abitanti e i visitatori della città lungo il corso delle 24 ore. Le previsioni indicano un'alternanza tra cieli sereni e nuvolosità più intensa, con temperature che si manterranno piacevoli. Scopriamo insieme i dettagli di ciò che ci aspetta domani.

Previsioni dettagliate per la giornata di domani

Notte: La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 25.56°C. L'umidità sarà del 71%, mentre il vento soffierà leggermente da nord-ovest a 0.93 m/s. Le condizioni di visibilità saranno ottime, con un cielo limpido e nessuna nuvola in vista.

Prima mattina: Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con temperature leggermente più fresche, intorno ai 24.79°C. Il cielo sarà ancora sereno e il vento aumenterà leggermente la sua intensità, raggiungendo 1.24 m/s da nord-ovest.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, il cielo continuerà a mostrarsi sereno, con una temperatura di 25.32°C e un'umidità del 69%. Il vento, proveniente da ovest-nord-ovest, si intensificherà fino a 2.74 m/s. La visibilità rimarrà eccellente.

Mezza mattinata: Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 26.7°C. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, coprendo il 35% del cielo. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 3.93 m/s, mentre l'umidità aumenterà leggermente al 70%.

Mezzogiorno: Durante le ore centrali della giornata, poche nuvole attraverseranno il cielo, mantenendo il sole protagonista. La temperatura salirà a 27.02°C, con un'umidità dell'80% che farà percepire il clima più caldo. Il vento raggiungerà i 5.65 m/s da sud-ovest.

Primo pomeriggio: Nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà di nuvole, portando a un cambiamento delle condizioni meteorologiche. La temperatura toccherà i 27.71°C, con un tasso di umidità del 73% che aumenterà la sensazione di calore. Il vento soffierà a 4.21 m/s da sud-ovest.

Tardo pomeriggio: Le condizioni di cielo coperto persisteranno, con una temperatura di 27.05°C e un'umidità del 73%. Il vento cambierà direzione, provenendo ora da ovest a 2.6 m/s. Le nuvole copriranno completamente il cielo, rendendo l'atmosfera più grigia.

Sera: Con l'arrivo della sera, il cielo tornerà sereno, con una temperatura di 26.15°C. L'umidità sarà al 74%, mentre il vento soffierà leggermente da nord-est a 2.66 m/s. La visibilità rimarrà eccellente, con solo il 6% di nuvolosità.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un'alternanza tra cieli sereni e periodi di copertura nuvolosa, con temperature che varieranno dai 24.79°C della prima mattina ai 27.71°C del primo pomeriggio. Il vento, prevalentemente proveniente da ovest e sud-ovest, porterà un leggero sollievo dal caldo percepito. Non sono previste precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all'aperto. In sintesi, ci aspetta una giornata variabile ma piacevole, con condizioni meteorologiche che si presteranno a molteplici attività all'aperto.