Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 19 agosto 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 19 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La bellissima città di Gela si prepara a vivere una giornata estiva all'insegna del bel tempo. Le previsioni per domani promettono una varietà di condizioni che accompagneranno gli abitanti dalla notte fino alla sera. Scopriamo insieme i dettagli che ci attendono in questa anticipata giornata di agosto.

Previsioni Dettagliate per la Giornata di Domani

Notte: Le temperature inizieranno la giornata con una minima di 23.4°C, accompagnate da un'umidità del 66%. Il cielo presenterà delle nubi sparse, ma la visibilità rimarrà ottima, con venti leggeri provenienti da nord-nord-ovest a 1.23 m/s.

Prima mattina: Con l'avanzare delle ore, il cielo si rischiarirà del tutto, offrendo un cielo sereno e limpido. La temperatura salirà leggermente a 25.28°C, mentre i venti si attenueranno ulteriormente a 0.84 m/s, provenienti da nord.

Mattina: La mattina porterà con sé una leggera brezza da est a 0.91 m/s, mentre il termometro segnerà 25.84°C. L'umidità si ridurrà al 60%, promettendo una sensazione di freschezza nonostante il caldo estivo.

Mezza mattinata: Il sole sarà protagonista assoluto, con un cielo completamente sereno. La temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 27.1°C, e i venti si faranno più presenti, provenendo da sud-ovest a 3.06 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo limpido e una temperatura che toccherà i 27.3°C. L'umidità aumenterà leggermente al 64%, mentre il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 5.03 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio il clima rimarrà piacevolmente caldo, con una temperatura di 27.19°C. L'umidità sarà al 66% e i venti continueranno a provenire da ovest-sud-ovest con una velocità di 4.45 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la temperatura inizierà a scendere lievemente a 26.19°C, mentre l'umidità salirà al 72%. Il vento si farà più leggero, provenendo da ovest-sud-ovest a 2.8 m/s, mantenendo il cielo sereno.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo ancora perfettamente limpido e una temperatura di 25.44°C. L'umidità si manterrà alta al 74%, mentre i venti si ridurranno ulteriormente a 1.03 m/s, provenendo da sud-est.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

Per la giornata di domani, Gela sarà baciata da un clima estivo tipico, caratterizzato da cieli sereni per la maggior parte del tempo. Le temperature oscilleranno tra i 23.4°C e i 27.3°C, offrendo un equilibrio tra calore estivo e freschezza. I venti saranno prevalentemente leggeri, contribuendo a mantenere un'atmosfera piacevole e accogliente. In sintesi, una giornata perfetta per godersi le bellezze della città e le sue spiagge, sotto un cielo limpido e soleggiato.